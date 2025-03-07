SpaceX'in geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdiği Starship fırlatma uçuşu bir kez daha başarısız oldu. Super Heavy'yi yakalamayı başaran SpaceX, Strship'in kontrolünü kaybetti.

Elon Musk liderliğindeki uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, geçtiğimiz saatlerde bir test gerçekleştirdi. Starship isimli uzay aracı ile gerçekleştirilen bu test kısmen başarısız oldu. SpaceX'in dev uzay aracı, kalkıştan bir süre sonra tüm kontrolü kaybetti. SpaceX ekibi, enkazı bulmak için çalışmalara başlamış durumda.

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirilen fırlatma, Starship ile yapılan sekizinci fırlatma olarak kayıtlara geçti. Yaşanan patlama ile bu fırlatma girişimi de başarısız oldu. En azından Starship için. SpaceX, aynı fırlatma sırasında Star Heavy ise başarıyla yakalandı.

Starship'in neden patladığı şimdilik belli değil

SpaceX, patlamanın yaşandığı anlarda konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapamadı. SpaceX'in canlı yayın sunucularından Dan Huot, "Starship ile teması kaybettik." diyerek yaşanan olayı duyurdu. Huot, ardından da "Bu araç hakkında öğreneceğimiz daha çok şey var." ifadesini kullandı. Bu arada; ABD Federal Havacılık Dairesi, yaşanan olay üzerine Florida bölgesindeki 4 havaalanında uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Yaşanan son olay, Starship için yapılan iyileştirmelerin henüz yeterli seviyede olmadığını gözler önüne seriyor. Zira hatırlayan okurlarımız vardır; Starship, bir önceki test uçuşu sırasında da patlamıştı. Bakalım yaşanan sorunlar, sonraki aşamalarda nasıl çözülecek...

SpaceX'in kısmen başarısız olan fırlatmasına ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz