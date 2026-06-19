Valve, kısa sürede tükenen Steam Controller'a olan ilginin hâlâ çok yüksek olduğunu belirtti. Satın almak isteyenler 2027'ye kadar beklemek zorunda kalabilir.

Valve’ın geçtiğimiz yıl yaptığı donanım duyuruları arasında en çok dikkat çeken ürünlerden biri olan oyun kumandası Steam Controller, mayıs ayında satışa çıkmıştı. PS5 Dualsense gibi kontrolcülere rakip olacak cihaz, inanılmaz ilgi görmüştü. Hatta stokları yalnzıca 30 dakikada tükenmişti.

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Stokların tükenmesinin ardından ise Valve, bir rezervasyon sistemini faaliyete almış ve satışları böyle devam ettirmişti. Şimdi gelen haberler ise kontrolcüye olan ilginin inanılmaz yüksek olması nedeniyle satın almak isteyenlerin uzun bir süre bekleyebileceğini gösterdi.

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Yeni rezervasyonlar 2027 yılına sarkabilir

Valve tarafından yapılan açıklamada 1 aylık sürenin ardından cihaza olan ilginin hiç azalmadığı bildirildi. Şirket, beklentilerini çok aştığını söylerken Steam Controller üretimini durdurma gibi bir planları olmadığını ancak mevcut talebi yıl sonuna kadar üretebileceğimiz miktarla karşılaştırdıklarında insanların siparişlerini ne zaman alabilecekleri konusunda beklentileri olabildiğince iyi yönetmek istediklerini belirtti.

Hâlâ sıraya girmeyen bir kullanıcının 2027 yılına kadar Steam Controller alamayabileceği de aktarıldı. Rezervasyon sayfasında artık Eylül 2026’ya kadar ifadesi yer almıyor. Bunun yerine Aralık 2026 ve 2027 başı gibi teslimat dönemi de eklenmiş. Bu da yoğun ilgi nedeniyle şimdi satın almak isteyenlerin 6 ay veya daha üstü bir süre bile beklemek zorunda kalabileceğini gösteriyor.