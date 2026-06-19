Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam Controller'a Olan İlgi Hiç Azalmıyor: Satın Almak İsteyenler 2027'ye Kadar Beklemek Zorunda Kalacak!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Valve, kısa sürede tükenen Steam Controller'a olan ilginin hâlâ çok yüksek olduğunu belirtti. Satın almak isteyenler 2027'ye kadar beklemek zorunda kalabilir.

Steam Controller'a Olan İlgi Hiç Azalmıyor: Satın Almak İsteyenler 2027'ye Kadar Beklemek Zorunda Kalacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Valve’ın geçtiğimiz yıl yaptığı donanım duyuruları arasında en çok dikkat çeken ürünlerden biri olan oyun kumandası Steam Controller, mayıs ayında satışa çıkmıştı. PS5 Dualsense gibi kontrolcülere rakip olacak cihaz, inanılmaz ilgi görmüştü. Hatta stokları yalnzıca 30 dakikada tükenmişti.

Stokların tükenmesinin ardından ise Valve, bir rezervasyon sistemini faaliyete almış ve satışları böyle devam ettirmişti. Şimdi gelen haberler ise kontrolcüye olan ilginin inanılmaz yüksek olması nedeniyle satın almak isteyenlerin uzun bir süre bekleyebileceğini gösterdi.

İçerikten Görseller

Steam Controller'a Olan İlgi Hiç Azalmıyor: Satın Almak İsteyenler 2027'ye Kadar Beklemek Zorunda Kalacak!
roller1

Yeni rezervasyonlar 2027 yılına sarkabilir

roller1

Valve tarafından yapılan açıklamada 1 aylık sürenin ardından cihaza olan ilginin hiç azalmadığı bildirildi. Şirket, beklentilerini çok aştığını söylerken Steam Controller üretimini durdurma gibi bir planları olmadığını ancak mevcut talebi yıl sonuna kadar üretebileceğimiz miktarla karşılaştırdıklarında insanların siparişlerini ne zaman alabilecekleri konusunda beklentileri olabildiğince iyi yönetmek istediklerini belirtti.

Hâlâ sıraya girmeyen bir kullanıcının 2027 yılına kadar Steam Controller alamayabileceği de aktarıldı. Rezervasyon sayfasında artık Eylül 2026’ya kadar ifadesi yer almıyor. Bunun yerine Aralık 2026 ve 2027 başı gibi teslimat dönemi de eklenmiş. Bu da yoğun ilgi nedeniyle şimdi satın almak isteyenlerin 6 ay veya daha üstü bir süre bile beklemek zorunda kalabileceğini gösteriyor.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Otokoç'ta Fiat otomobillerde size özel sıfır faiz avantajlarını öğrenmek için tıklayın!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com