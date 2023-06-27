Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Steam, geçtiğimiz yıl 10 TL olarak güncellediği dolar kurunu 20 TL'ye çıkaracak.

Tüm dünyadan oyuncuların bir araya geldiği en büyük oyun platformu Steam, geliştiricilere oyunlarını fiyatlandırırken büyük kolaylık sağlayan bir yerel fiyatlandırma aracına sahip. Bu araç ile geliştiriciler, oyun fiyatlarını belirlerken yüzlerce ülkenin para biriminin değerini tek tek kontrol etmek yerine Steam’in önerdiği kur üzerinden belirleyebiliyor.

İşte bu araçta Steam, geçtiğimiz aylarda doların Türk Lirası karşılığını 10 TL olarak güncellemişti. Böylelikle Steam kütüphanesinin büyük bir çoğunluğunda oyun fiyatları ikiye katlanmıştı. Bugün, sosyal medyada yeni iddialar dolaşmaya başladı…

Steam, önerilen dolar kurunu 20 TL’ye güncelleyebilir:

Kaynağı bilinmeyen iddialara göre Steam, geliştiricilere doların Türk Lirası karşılığını artık 20 TL olarak sunmaya başlayacak. Bu da bu tavsiyeye göre fiyatlandırma yapan geliştiricilerin oyunlarının ülkemizde 2 kat daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

Örneğin, yurt dışında 60 dolar olan Forza Horizon 5’i ele alalım. Güncel Steam kuruyla oyun, ülkemizde 599 TL’den satılmakta. Eğer Steam bu kuru 20 TL’ye yükseltirse oyunun yeni fiyatı 1.199 TL olacak. 70 dolara çıkış yapan AAA oyunların ise 1.400 TL olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yine de zam konusunun henüz bir iddiadan ibaret olduğunun altını çizelim.

Kaynağın ne olduğunu bilmediğimizden iddiaya fazla güvenmemekte yarar var. Ancak doların 26 TL ile rekor tazelemeye devam ettiği şu günlerde gönlümüz pek de umutlu değil…