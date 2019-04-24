The Crew 2, Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek

Ubisoft'un açık dünya yarış oyunu The Crew 2 yarından itibaren kısa bir süreliğine ücretsiz olacak. Ayrıca oyun, bu süre içerisinde satın almak isteyenlere %75 indirimle satılacak girecek.

Yarış tutkunlarının keyifle oynadığı The Crew 2, hafta sonu boyunca ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Oyuna ilgi duyan oyuncular oyunun tam sürümünü indirebilecek, ABD'de istediği gibi gezebilecek ve oyundaki birçok arabayı kullanabilecek. Ücretsiz hafta sonu etkinliği 28 Nisan'da sona erecek. Ayrıca bu süre içerisinde oyun, %75 indirimle satışa sunulacak.

Çoğu yarış oyununun aksine sadece araba sürmediğiniz The Crew 2'de motosiklet, uçak ve tekne de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu araçların her biri farklı bir deneyim sunuyor. Bir araçla yeterince vakit geçirmek yeni etkinliklere erişim sunabiliyor ve oyuncular anında araç değiştirebiliyorlar.

Keşfedecek dört bölge ile beraber sokak yarışından profesyonel yarışlara, off-roaddan serbest gezintilere kadar çeşitli deneyimler sunan The Crew 2'de bu hafta sonu yapabileceğiniz birçok seçenek bulunuyor. Etkinlikten 25-28 Nisan arasında faydalanabilirsiniz. Buraya tıklayarak gidebileceğiniz sayfadan oyunu belirtilen tarihler arasında ücretsiz oynayabilirsiniz.