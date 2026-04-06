Steam'e Bir Oyunu Almadan Önce Bilgisayarınızda Nasıl Performans Göstereceğini Söyleyen Özellik Geliyor

Steam, bir oyunu satın almadan önce bilgisayarınızın nasıl performans göstereceğini size söyleyen bir özellik geliştiriyor.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise oyun performansı ile ilgili oyunseverleri çok mutlu edecek bir aracın Steam’e geleceği duyuruldu. Bu özellikten yeni bir oyun almadan önce yararlanabileceksiniz.

Steam verilerinde ortaya çıkan yeni özellik, bir oyunu satın almadan önce o oyundaki FPS’i tahmin edebilecek bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Hatta isminin de “FPS Tahmin Aracı” olacağı belirtilmiş.

Oyunun nasıl performans göstereceğini tahmin edecek

Yeni bir oyun almak istiyorsunuz ancak bilgisayarınızın yetersiz olmasından korkuyorsunuz. İster ekran kartı olsun, ister yetersiz RAM olsun güçlü donanıma sahip olmamak yazılımlarınızın zorlanmasına neden olabiliyor. Zar zor kazandığınız parayı oyuna verdikten sonra o oyunun düzgün performans verememesi de gerçekten moral bozucu bir durum. İşte özellik bunu engellemeyi amaçlıyor ve önden performansı görmenizi sağlıyor.

“Can You Run It” gibi üçüncü taraf araçlar bu sorunu aşmak için zaten vardı. Ancak bu sefer direkt Steam’den böyle bir özellik görecek olmak heyecan verici. Gelen bilgilere göre bir oyunun Steam sayfasını görüntülerken, bilgisayarınızın söz konusu oyunu nasıl çalıştıracağını kontrol etme seçeneğiniz olacak.

İşlemci, ekran kartı ve kullanılabilir RAM dahil olmak üzere sistem özelliklerinizi gireceksiniz, Steam de benzer donanıma sahip diğer kullanıcıların verilerini derleyecek. Bu veriler de bilgisayarınızın oyunu nasıl kaldırabileceğine dair bir fikir vermesi için size gösterilecek. Tabii ki bunlar tahmin olduğu için kesin olarak bakmamak gerekiyor. Ancak yine de çok faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.