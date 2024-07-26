Steam, oyunları ücretsiz denemenizi sağlayan demolar konusunda büyük değişikliklere gitti. Artık demoları bulmak, yüklemek ve kütüphaneden kaldırmak çok daha kolay olacak.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, genellikle Next Fest’in bir parçası olarak karşımıza çıkan demolar ile kullanıcılara oyunları ücretsiz deneme imkânı tanıyordu. Platform, bugün yaptığı bir açıklamayla demolar konusunda sevindirici değişikliklere gittiğini duyurdu.

Gelen güncelleme, artık demoların ayrı bir oyun gibi muamele görmesini sağlayacak. Böylece oyuncular, demoları daha kolay bulabilecekler, yükleyebilecekler ve kütüphanelerinden kaldırabilecekler.

Demoların Steam’de kendi sayfası olacak, kullanıcı incelemesi yazılabilecek

Hem geliştiriciler hem de oyunculardan gelen geri bildirimlerle yapılan güncelleme, demoların Steam’de görünümlerini değiştiriyor. Bu şekilde de daha çok öne çıkmaları sağlanıyor.

Normalde demoları oyunun mağaza sayfasında bir buton olarak görüyorduk. Şimdi ise tıpkı ayrı bir oyun gibi kendi sayfalarına sahip olacaklar. Bir demoya tıkladığınızda kendi sayfasını görebileceksiniz. Demonun kendi sayfasını açmak, geliştiricinin isteğine bağlı olacak.

Böylece geliştiriciler de demoların içeriğini daha iyi anlatmak, ilave ekran görüntüleri eklemek, fragman yüklemek ve desteklenen özellikleri listelemek gibi imkânlara sahip olacaklar. Öte yandan demo sayfalarında yükleme butonunun yanı sıra tam oyuna yönlendiren bir widget da göreceğiz. Böylece oyuncular demodan oyunun kendisine hızlıca geçiş yapabilecekler.

Son olarak kendi sayfaları olduğunda oyuncular, tıpkı oyunlarda olduğu gibi demolar için de inceleme yazabilecekler. Böylece diğer kullanıcılar, demo hakkında fikir edinebilecek. Geliştirici, ayrı demo sayfası oluşturmazsa inceleme yazmak mümkün olmayacak.

Steam’de daha fazla karşımıza çıkacaklar, istek listesine ekleyenler bildirim alacak

Yeni sistemle birlikte demoların ücretsiz oyunlar gibi davrandığını göreceğiz. Onlarla aynı bölümlerde ve listelerde görünebilecekler. Örneğin “Yeni ve Popüler” kategorisinde demolar da karşımıza çıkacak. Bu şekilde ücretsiz denemeler, oyuncuların karşısına daha fazla çıkacak.

Ayrıca Steam’de istek listenize eklediğiniz oyuna veya takip ettiğiniz bir geliştiriciye ait bir demo ilk kez çıktığında e-posta veya mobil bildirimler alabileceksiniz. Bu da oyuncuların yeni demolar hakkında hemen haberdar edilmesini sağlayacak.

Demolarla ilgili yapılan diğer değişiklikler ise şu şekilde:

Demoları hemen yüklemenize gerek kalmadan kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Henüz yüklemeye hazır değilseniz (örneğin mobil uygulamayı kullanırken), demonun yanındaki yeni "Kütüphaneye ekle" butonuna tıklamanız yeterli olacak.

Oyunun tam sürümüne sahip olsanız bile demoları yükleyebileceksiniz. Bu değişiklik öncelikle geliştiricilerin demoları test etmesini kolaylaştırırken aynı zamanda oyuncuların demoları yüklemesini/kaldırmasını da kolaylaştırmış olacak.

Demolar, üzerine sağ tıklanıp "Yönet -> Hesaptan kaldır" seçilerek hesaptan tamamen silinebilecek.

Bir demonun yüklemesi kaldırıldığında, otomatik olarak kütüphanenizden de kaldırılacak.

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