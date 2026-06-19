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Steam'i Kasıp Kavuran Bu Yeni Ücretsiz Oyun, VAC Ban Yemenize Sebep Olabilir

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Steam'de geçtiğimiz haftalarda viral olan ve şu anda yüz binlerce kişinin aynı anda oynadığı TBH: Task Bar Hero, hesabınızın VAC ban yemesine sebep olabilir.

Steam'i Kasıp Kavuran Bu Yeni Ücretsiz Oyun, VAC Ban Yemenize Sebep Olabilir
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam şu sıralar kelimenin tam anlamıyla "oturduğu yerden" para kazanmak isteyenlerin akınına uğradı. Geçtiğimiz ay tamamen ücretsiz olarak yayınlanan TBH: Task Bar Hero, sessiz sedasız gelip ortalığı kasıp kavurdu.

Anlık yarım milyondan fazla oyuncuyla Counter-Strike 2 ve Dota 2’nin hemen arkasına yerleşen yapım, Steam’in en çok oynanan üçüncü oyunu olmayı başardı. Peki bu oyunu bu kadar özel kılan ne ve ne gibi riskler barındırıyor?

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İçerikten Görseller

Steam'i Kasıp Kavuran Bu Yeni Ücretsiz Oyun, VAC Ban Yemenize Sebep Olabilir
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Siz işinize bakarken o kasılıyor

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Task Bar Hero, bilgisayarınızın görev çubuğuna yerleşen minik bir RPG oyunu. Siz internette gezinirken, çalışırken ya da bilgisayarı öylece açık bırakmışken, o minik piksel karakterler kendi kendine maceraya atılıyor, canavarlarla savaşıyor ve ganimet topluyor.

Üstelik bu ganimetleri Steam pazarında gerçek paraya dönüştürebiliyorsunuz. Hatta bazı nadir eşyalar şimdiden yüzlerce dolara alıcı bulmaya başladı.

Dikkat: VAC ban yiyebilirsiniz

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Oyunun sunduğu bu "kolay para" imkânı, beraberinde devasa bir dramayı da getirdi. Oyunda tek başınızasınız ancak pazar ekonomisini korumak için arkada çalışan, tabiri caizse "paranoyak" bir hile koruma sistemi (anti-cheat) var.

Kullanıcıların isyanına göre bu sistem, bilgisayarınızda çalışan tamamen zararsız programları bile hile olarak algılayıp Steam hesaplarını haksız yere banlıyor. İşin en kötü tarafı ise bu ban durumunun Steam profilinize kalıcı olarak işlenmesi.

Ganimetlerin durup dururken kaybolması ve bu acımasız ban dalgası yüzünden oyunun Steam incelemeleri "Karışık" durumuna geriledi. Bu sebeple siz de arkadaşınızdan görüp oyunu indirmeyi düşünüyorsanız bu riski göz önünde bulundurmanızda fayda var.

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