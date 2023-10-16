Japonya'da havacılık tarihine geçen ilginç bir olay yaşandı. Japan Airlines, 27 sumo güreşçisini ağırlıkları nedeniyle taşıyamayınca, ek sefer kararı aldı. Güreşçilerin 13'ü, başka bir uçakla gönderildi.

Japonya'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bir hava yolu şirketi, 27 sumo güreşçisini aynı anda taşıyamayınca ek sefer düzenlemek zorunda kaldı. Yetkililer, geçmişte böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, bunun sıra dışı bir durum olduğunu söylediler.

Japonya, geçtiğimiz hafta sonunda sumo güreşleri turnuvasına ev sahipliği yaptı. Ülkenin dört bir yanından sumo güreşçileri, Amami Oshima'da bir araya geldiler ve gövde gösterisi yaptılar. İşte ek uçak seferlerine yol açan durum da bu turnuvaydı. Ülkenin en büyük havayolu şirketi olan Japan Airlines, aynı uçağa 27 sumo güreşçisinin binecek olmasını öğrendikten sonra ek sefer kararı aldı.

Hava yolu şirketi, fazla ağırlığı göze alamadı

Bir uçağın iniş ve kalkış ağırlıkları, önemlidir. Uçuş ekibi, yakıt alımını buna göre yaparken, kargoların nasıl yerleştirilmesi gerektiğini bile hesaplar. İşte Japan Airlines ekibini ek sefere zorlayan şey de buydu. Ortalama bir insan ağırlığı 70 kilogram olarak kabul edilirken sumo güreşçilerinin ortalama 120 kilogram olması, uçuş ekibinin hesaplarını karıştı. Gidilecek havalimanının Boeing 737-800'e uygun olması nedeniyle daha büyük bir uçak kullanamayan Japan Airlines, 14 sumo güreşçisi için ikinci bir uçak kaldırdı.

Japan Airlines adına konuşan bir sözcü, bir uçakta ağırlık kaynaklı kısıtlamalar yaşanmasının genelde görülmediğini söyledi. Yaşanan olayı "sıra dışı" olarak değerlendiren yetkili, sumo güreşçilerini sadece götürürken değil, turnuva sonrasında taşırken de ek sefer düzenlemek zorunda kaldıklarını söyledi. Japonya'da yaşanan olay, ilginç ve ender bir olay olarak havacılık tarihine geçti.