Yılın son ay tutulması olarak kayıtlara geçen "süper kanlı ay tutulması", dünyanın dört bir yanından gözlemlendi. Türkiye'de de eşsiz güzellikler yaşandı.

Geçtiğimiz gece, uzay tutkunları için oldukça özeldi. Zira geçtiğimiz gece yaşanan "süper kanlı ay tutulması", o ana tanıklık edenlere unutulmayacak anlar yaşattı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından görülebilen doğa olayı, tahmin edebileceğiniz üzere eşsiz görüntülere sahne oldu.

Biz de bu içeriğimizde, yılın son ay tutulması olarak kayıtlara geçen süper kanlı ay tutulmasında çekilen bazı görüntüleri derledik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem güzel ülkemizden paylaşılan hem de diğer ülkelerden gelen görüntülere yakından bakalım.

İşte o enfes görseller

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, kısmi ay tutulması sırasın böyle bir güzelliğe sahne oldu.

Ülkemizin ikonik yerlerinden olan Galata Kulesi de süper kanlı ay tutulmasının izlenebildiği lokasyonlardan bir tanesiydi.

Yine Galata Kulesi'nin yakınından çekilmiş olan başka bir görsel.

Burası da New York'un ikonik yerlerinden Empire State Binası. Tabii bizim tercihimiz yine de Galata Kulesi.

Süper kanlı ay, Avustralya'da sörf tutkunlarına belki de bir daha yaşayamayacakları bir deneyim yaşattı. Bir grup sörfçü, bu eşsiz olay yaşandığı sıralarda sörf keyfi yaptılar.

Yukarıdaki görüntü de ABD'nin Massachusetts eyaletinde çekildi. İnsanlar, süper kanlı ayı izlemek için bölgenin klasikleşmiş yerleri arasında bulunan "Scituate" isimli deniz fenerinde buluştular.