Super Mario 64'ü Android Telefonlarda Derleyen Yöntem

Super Mario 64'ün orijinal versiyonunun, Android telefonlarda derlenmesini sağlayan bir yöntem keşfedildi. Bu yöntemi kullanarak oyunu akıllı telefonunuz üzerinden doğrudan oynayabiliyorsunuz. Ancak bunu yapabilmek için Super Mario 64'ü satın almış, dosyalarına erişebiliyor olmanız gerekiyor.

Oyunseverler, bundan yıllar önce Nintendo 64 olarak isimlendirilen bir oyun konsoluyla tanışmışlardı. Bu konsolun en popüler oyunlarından bir tanesi de hiç şüphesiz "Super Mario 64" olarak karşımıza çıkmıştı. Super Mario efsanesi, yıllar içerisinde gelişmiş olsa da oyuncular, Super Mario 64'ü kolay kolay unutamadılar.

Super Mario 64'ü bugün oynamak isterseniz, Nintendo 64'ü muhtemelen bulamazsınız. Ancak bu konsol için tasarlanan oyunlar için geliştirilmiş emülatörler mevcut. Bu da elbette ek yazılımlar gerektiriyordu. Şimdiyse bağımsız geliştiriciler, bu ikonik oyunu herhangi bir emülatör kullanmadan oynamanın bir yolunu keşfettiler. Bu yöntem, Super Mario 64'ün Android telefonlarda doğrudan oynanabilmesini sağlıyor.

Aslına bakacak olursak Super Mario 64, kod bilgisine sahip olan kullanıcılar tarafından diğer platformlara aktarılabiliyordu. Ancak keşfedilen yeni yöntem ve yapılan çalışmalar, bu oyunun Android platformuna doğrudan aktarılmasını sağlıyor. Dilerseniz şimdi, Super Mario 64'e akıllı telefonunuzdan erişmek için yapmanız gerekenlerin neler olduğuna yakından bakalım.

Super Mario 64'ü Android telefonunuzdan oynamak için yapmanız gerekenler

İlk olarak akıllı telefonunuza Google Play Store'da yer alan Termux isimli uygulamayı indirin . Gerekli bağlantıya buradan erişebilirsiniz.

. Gerekli bağlantıya buradan erişebilirsiniz. Aşağıdaki kodları kullanarak gerekli kurulumu yapın.

pkg install git wget make python getconf zip apksigner clang

Github'da yer alan Super Mario 64 kütüphanesini telefona kopyalayın. Bunu yapmak için aşağıdaki kodu kullanın.

git clone https://github.com/VDavid003/sm64-port-android

cd sm64-port-android

Termux aracılığıyla oyunun orijinal dosyalarını kopyalayın. (Bunu yapabilmek için Super Mario 64'ü satın almanız ya da dosyalarına sahip olmanız gerekmektedir.)

termux-setup-storage cp /sdcard/path/to/your/baserom.z64 ./baserom.us.z64 (/sdcard/path/to/your/ yazan bölüme kopyalama yapacağınız lokasyonu girin)

Kopyalama işleminden sonra aşağıdaki kodu kullanın.

./getSDL.sh

Oyunu Android için derlemeye başlayın. Bunun için aşağıdaki kodu kullanacaksınız. Ayrıca telefonunuzun işlemcisinin kaç çekirdekli olduğuna bağlı olarak aşağıdaki kodda bulunan rakamı ayarlayın.

make --jobs 4

Herhangi bir sorun yaşanmaz ise "build" isimli klasör içerisinde Super Mario 64'ün APK dosyasının olduğunu göreceksiniz. Bunu kontrol etmek için aşağıdaki kodu kullanın.

ls -al build/us_pc/sm64.us.f3dex2e.apk

Eğer bu işlemleri herhangi bir hatayla karşılaşmadan yapabilirseniz, akıllı telefonunuzu kullanarak Super Mario 64'ün orijinal versiyonunu yeniden derlemiş olacaksınız. İşte bu derleme de oyuna akıllı telefonunuzdan erişmenizi sağlayacak.

Super Mario 64, akıllı telefonunuzda işte böyle görünecek