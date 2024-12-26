Birkaç gün önce yayımlanan ve büyük ilgi çeken Superman filminin fragmanı, bu sefer LEGO animasyonu olarak yeniden oluşturuldu.

James Gunn başa geçtikten sonraki ilk DC filmi olacak ve yeni bir sinematik evren başlatacak Superman’in ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Fragman, David Corenswet’in Superman’i başta olmak üzere karakterlere ve filmde bizi nelerin beklediğine ilk bakışı atmamızı sağlamıştı. Ayrıca milyonlarca insan tarafında izlenerek son yılların en çok izlenen fragmanlarından biri olmayı da başarmıştı.

Şimdi ise ses getiren fragman oldukça ilginç bir şekilde karşımıza çıktı. Fragmanları LEGO animasyonlarına dönüştürmesiyle bilinen Trevor Carlee, şimdi de Superman filmi için böyle bir video paylaştı.

Superman fragmanını bir de LEGO olarak izleyin

Carlee tarafından oluşturulan videoya baktığımızda oldukça başarılı bir sonuç çıktığını görebiliyoruz. Orijinal fragmanın tüm dikkat çeken detayları, LEGO fragmana da eklenmiş. Videoda Superman ve köpeği Krypto’nun beraber olduğu anlar, Clark Kent, Lois Lane, Lex Luthor, DC evreninden diğer karakterleri gibi önemli birçok noktayı görebiiiyoruz. Gerçek bir LEGO filmini andırıyor desek yanlış olmaz. Superman, bu şekilde de çıksa muhtemelen çok beğeni toplardı.

Dün paylaşılan ve kısa sürede 71 binden fazla kişi tarafından izlenen LEGO versiyon, yönetmen James Gunn'ın bile ilgisini çekti. Gunn, X üzerinden Carlee'nin videosunu takipçileriyle paylaştı.

James Gunn’ın yazıp yönettiği Superman filmi, 11 Temmuz 2025’te sinemalarda olacak. Yapımın kadrosunda David Corenswet’e ek olarak Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced, Milly Alcock, Nathan Fillion gibi isimler de yer alıyor.

Superman filminin orijinal fragmanı: