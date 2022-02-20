Suriye'deki Savaşın Ayırdığı İki Kardeş Bir Araya Geldi

Suriye'deki savaş yüzünden ayrı düşen ve yıllardır birbirini göremeyen iki kardeş tekrar bir araya geldi. İki kardeşin yıllar sonra birbirlerini gördüğü anlar, savaşın asıl doğasının ne olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Suriye’de yıllardır süren savaşı ve iç karışıklığı en yakından bilen, şahit olan ülkelerden biriyiz. Ülkelerindeki yıkımdan kaçan milyonlarca Suriyeli arasından ne yazık ki yıllardır ailesini göremeyen, hatta ne durumda olduklarından bile haber alamayan insanlar var.

İşte bu savaş yüzünden ayrı düşen Suriyeli iki kardeş, altı yıl sonra nihayet bir araya geldi. İki kardeşin ağlayarak birbirlerini kucakladığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.

“Savaş 6 yıl önce bizi ayırdı, bugün yine beraberiz"

Suriye hapishanelerinde 3 yıl boyunca işkence gören Omar Alshogre, Türkiye’de yaşayan kız kardeşiyle yeniden bir araya geldiği duygu dolu anları Twitter hesabı üzerinden “Savaş 6 yıl önce bizi ayırdı, bugün yine beraberiz. Kız kardeşim ve ben.” diyerek paylaştı. İki kardeşin yıllar sonra tekrar birbirlerini gördüğü anlar sosyal medyada büyük ilgi ve destek gördü.

İki kardeşin duygusal anları, savaşın 'asıl' gerçekliğini ve doğasını da bir kez daha tüm çıplaklığıyla yüzümüze vurmuş oldu. Kız kardeşine kavuşabilen Omar Alshogre, şanslı olan birkaç kişiden sadece birisiydi; ancak bir daha asla ailesini göremeyecek olan, yakınlarını savaşın acımasızlığında kaybetmiş binlerce, hatta yüz binlerce insan bulunuyor. Unutmamamız gereken ve tarihin defalarca kez gösterdiği bir şey varsa, o da bütün insanlığın ortak bir eseri olan savaşın, savaşın hangi tarafında yer alırsanız alın, insanlık için her zaman kazançtan çok yıkım ve kayıp getirdiğidir.

İki kardeşin buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü

"Eşimle tekrar bir araya geleceğimiz anı bekliyorum... bu anı 3 yıldır bekliyorum."

Bu hem güzel hem de inanılmaz derece de hüzünlü. Umarım ki bir daha asla ayrılmazsınız ve daha fazlası bir araya gelmenin mutluluğunu yaşar"

"Kendimi inşallah kardeşlerimle buluştuğumda bu videoda hayal ediyorum. Neredeyse 4 yıl oldu bile, hala iki erkek kardeşimi ne zaman göreceğimi kesin olarak bilmiyorum. Hala umudum var. Sizin için çok mutluyum ve bu günün benim ailem için de gelmesi için dua ediyorum. Savaş kötü!"

Omar Alshogre kimdir?

Georgetown Üniversitesi’nde bir öğrenci olan Suriyeli insan hakları aktivisti Omar Alshogre, Suriye’deki rejime karşı çıkarak protesto ettiği gerekçesiyle tutuklanarak hapsedildi. Türkiye’ye kaçan annesinin oğlunun serbest bırakılması için 15 bin dolar toplaması sonrasında rüşvet ile cezaevinden çıkan Alshogre, hapisten çıktığında tüberküloz ve açlık yüzünden sadece 34 kiloydu.

Tedavi görmek ve Suriye’nin yönetildiği rejimden kaçmak isteyen Alshogre, mülteci olarak ülkesini terk ederek Avrupa’ya gitmek zorunda kaldı. Mülteci olarak İsveç’e giden Alshogre ve küçük kardeşi Ali Alshogre, koruyucu aile olarak İsveç kamu hizmeti televizyon şirketi Sveriges Television'ın eski CEO'su olan Eva Hamilton'ın yanına yerleştiklerinde 20 ve 10 yaşındaydı.

Suriye hapishanelerinden sağ kurtulan birkaç kişiden birisi olan Alshogre, o zamandan beri deneyimlerini paylaşarak kendisini savaş mağdurlarının sesi olmaya adadı. Çabaları yüzünden ölüm tehditleri bile alan ancak yılmayan Alshogre, şu an Suriye Acil Durum Görev Gücü'nde Tutuklu İşleri Direktörü olarak tutukluların serbest bırakılmasını savunma çabalarına öncülük ediyor.