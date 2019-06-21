Volkswagen’in Euro Salınım Testlerini Açıkladığı Video

Volkswagen, yeni videosunda WLTP döngüsünü, RDE testini, EVAP testini ve diğer inceleme süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini açıkladı.

Otomobillerin egzoz salınımlarının incelendiği testler, otomobil sahipleri açısından oldukça basit gözükür. Zira otomobil sahipleri yalnızca son sonuçlarla ilgilenirler. Genel kanı, yeni otomobillerin test merkezinde denendiği, çıkan gazın kontrol edildiği yönündedir. Her şey yolunda giderse aracınız, modeli yenilenene kadar birkaç yıl boyunca işinizi görecektir.

Gerçekte ise işler, otomobil üreticileri açısından çok daha karmaşık oluyor. Üstelik Avrupa Birliği’nin bu konuda oldukça sıkı kuralları ve kanunları var. Bu kanunları ve süreçleri açıklayan video, Volkswagen tarafından yayınlandı. Videoda yalnızca WLTP testi ve nasıl yapıldığı değil, RDE (Gerçek Sürüş Salınımı) testleri de açıklanıyor. Videodaki en ilginç kısım ise evaporatif salınım testi (Evap) prosedürünün açıklandığı kısım olabilir.

Evap testinde araç, bir kutunun içinde 35 dereceye kadar ısıtılıyor ve kutunun içi, aracın yakıt tankından sızan hidrokarbonlar açısından inceleniyor. Şu anda bu testler 24 saat sürüyor ancak gelecek yıl 48 saate çıkartılacak. Test burada sona ermiyor. Araçlar beş yıl, 100 bin kilometreye ulaşana kadar hükümet yetkilileri tarafından kontrol edilebiliyor. Böylece salınım kontrol sistemleri açısından tutarlı davrandıklarından emin olunuyor.

Volkswagen, daha önce egzoz salınımı testleri konusunda hile yaptığı için Dieselgate adıyla anılan bir skandala karışmıştı. Bu nedenle çok ciddi yaptırımlara maruz kalan firma, videoyu yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yayınlamış olabilir. Tabii videoyu Volkswagen’in yapmış olması, biraz kurda kuzu emanet etmeye benziyor.

Videoyu aşağıda bulabilirsiniz.