Redmi'nin gelecek yıl duyuracağı düşünülen yeni telefonları Note 14 4G ile Note 14 Pro 4G'nin tasarımları ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Telefonlar, ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyorlar.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin popüler alt markası Redmi, Note 14 serisinin 4G bağlantı destekli versiyonu üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Varlığı birkaç aydır bilinen telefonlarla ilgili gelen son haberler, bu modellerin nasıl görüneceğini ve hangi teknik özelliklere sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Yaşanan son sızıntıya göre Redmi Note 14 4G, MediaTek Helio G99-Ultra işlemciden güç alacak. 120 Hz tazeleme oranına ve parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapacak telefonda 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı bulunacak. 108 MP ana kamerası olacak telefonda 33W hızlı şarj destekli 5.500 mAh'lık batarya yer alacak.

Redmi Note 14 4G böyle görünecek:

Redmi Note 14 Pro 4G modelinde ise MediaTek Helio G100-Ultra işlemciyle karşılaşacağız. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak telefonda bu kez 45W hızlı şarj desteğine sahip 5.500 mAh'lık bataryayı göreceğiz. 200MP ana kamerayla gelecek telefonda yine 120 Hz tazeleme oranı sunulacak. Redmi Note 14 Pro 4G, 32 MP çözünürlük sunan bir selfie kamera ile eşleştirilecek.

Redmi Note 14 Pro 4G ise böyle görünecek:

Gelecek yılın başları itibarıyla piyasaya sürüleceği söylenen Redmi Note 14 4G serisinin hangi pazarlara ulaşacağı şimdilik belirsiz. Gerçekleştirilecek lansman, tüm detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.