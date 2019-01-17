'Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması' Artık Ağır Kusur Değil

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni düzenlemeyle egzoz emisyon ölçümü olmamasını ağır kusur kapsamından çıkardı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araç muayeneleriyle ilgili yönetmeliklerde değişikliğe gitti. Egzoz emisyon ölçümünün yapılmamış olması eskiden ağır kusur olarak sayılıyorken, yeni dönemde 'hafif' kusur olarak sayılacak.

TÜVTÜRK tarafından alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen sürücüler için fiyatlar 65 TL olarak belirtildi. Bununla birlikte kusurlar tablosunda da güncellemeye gidildi ve ağır kusur ve hafif kusur tabloları değiştirildi.

Yeni dönemde, önceki muayenelerde emisyon ölçümü olmadığı için ağır kusur nedeniyle muayene tekrarına kalan sürücüler de yeni uygulamadan faydalanabilecekler.