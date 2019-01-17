  • 'Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması' Artık Ağır Kusur Değil

Araç Muayenelerinde 'Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması' Artık Ağır Kusur Değil

1 dk okuma süresi
43
4
3
1
0
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni düzenlemeyle egzoz emisyon ölçümü olmamasını ağır kusur kapsamından çıkardı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araç muayeneleriyle ilgili yönetmeliklerde değişikliğe gitti. Egzoz emisyon ölçümünün yapılmamış olması eskiden ağır kusur olarak sayılıyorken, yeni dönemde 'hafif' kusur olarak sayılacak.

TÜVTÜRK tarafından alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen sürücüler için fiyatlar 65 TL olarak belirtildi. Bununla birlikte kusurlar tablosunda da güncellemeye gidildi ve ağır kusur ve hafif kusur tabloları değiştirildi.

Yeni dönemde, önceki muayenelerde emisyon ölçümü olmadığı için ağır kusur nedeniyle muayene tekrarına kalan sürücüler de yeni uygulamadan faydalanabilecekler.
İLGİLİ HABER

Sinemacılar ve Mars Grup Arasındaki Krizin Bedeli Ağır Oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/milyonlarca-surucuyu-ilgilendiren-karar-artik-agir-kusur-degil-41086151
Etiketler: araç muayene, ağır kusur
43
4
3
1
0
Emoji İle Tepki Ver
43
4
3
1
0