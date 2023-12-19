Sütyen, kadınların hayatına hep bir “Acaba?”yı getirdi. Yıllarca, sütyen takmanın sağlık için gerekli olduğu söylendi. Ancak bir araştırma, sütyen takma alışkanlığına dair bazı kalıpları sorgulatacak cinsten.

Sütyeni ihtiyaç olarak gören kadınların, sağlığını da göz önüne alarak bu araştırmalara kulak vermesinde fayda var.

Lafı daha fazla uzatmadan sütyen takmama konusunu Isaac Newton’un mu, Arşimet’in mi kazanacağına bakalım.

Sütyen takmanın yararları, sanıldığı gibi değil.

Fransa’daki Centre Hospitalier Universitaire de Besancon’daki Spor Hekimliği Uzmanı Prof. Jean Denis Rouillon, sütyen takmanın meme sarkmasını engellemeyeceğini öne sürdüğü bir çalışma gerçekleştirdi.

Rouillon’un 15 yıl boyunca sürdürdüğü çalışmaya 18 ila 35 yaş arasındaki 330 kadın katıldı. Katılımcıların alınan ölçülerine her yıl yenisi eklendi ve süreç sonundaki veriler paylaşıldı.

Sütyen takmayan ve takmayı bırakan kadınların meme uçlarının 7 milimetrelik bir ölçü ile kalktığı verisi elde edildi. Ayrıca bu kadınların memeleri daha sıkıydı. Çalışma, “Sütyen takmak sırt ağrılarını geçirir.” tezini çürütecek bulgular da elde etti.

Sütyen takmak, kasların bozulmasına yol açıyor.

Araştırmacılar, sütyen takmanın meme dokusunun büyümesini engellediğine de inandığı için çalışmalarında bunu da incelediler ve sütyen takmamanın kasları daha fazla çalıştırdığı sonucunu elde ettiler.

Rouillon, sütyenin sanıldığı gibi bir ihtiyaç olmadığını söylerken tıbbi ve anatomik olarak memenin yer çekiminden yoksun kalmasının hiçbir faydası olmadığını da söyledi. Hatta aksine sütyen takarak meme kaslarının zayıfladığını da belirtti.

Gönüllüler ise bu çalışmaya katılmaktan mutlu gibi gözüküyor. 28 yaşındaki Capucine isimli kadın, iki sene sütyen giymediğini ve bunun sonucunda memelerinin daha iyi nefes aldığını, daha dik durduğunu ve daha az sırt ağrısı çektiğini söyledi.

Bu araştırma ve gönüllülerin söylemlerine bakınca kazanan Arşimet gibi duruyor ama bazı şeyleri de gözden kaçırmamak gerek.

Çalışmanın sadece 35 yaş ile sınırlı olduğunu unutmayalım.

Rouillon, belki de kendini garantiye almak içindir bilinmez ama herkesin sütyen takmaması gibi bir sonuç olmadığını da söylüyor. 45 yaşındaki bir kadının hayatı boyunca sütyen takmasının ardından sütyeni çıkarması ile herhangi bir fayda görmeyeceğini de belirtiyor.

Sütyen takıp takmamak konusunda birçok söylem olduğunu biliyoruz. Hatta sütyen takmanın meme kanseri riskini arttırdığı ifadeleri de bir dönem yaygınlaşmıştı. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda sütyen ister takılsın ister hiç takılmasın veya sadece gündüzleri takılsın bu durumların meme kanserini etkilediği konusunda bir bulguya rastlanmadı.

Bazı uzmanlar ise sütyensizliğin meme dokusu için yeterli desteği sağlamadığını ve sonunda gerginleşip sarkacağını belirtiyor. Bazı uzmanlar ise sarkmanın sadece meme yoğunluğuna bağlı olduğunu söylüyor.

Herkesin hemfikir olduğu tek konu ise sarkmayı etkileyecek birden fazla faktör var ve bu konu sadece sütyene bağlanamaz. Yaş, genetik, kilo bunlardan sadece bazıları.

Sütyen takıp takmama konusu hakkında her gün farklı bilgiler duyuyorken yapılacak en güzel şey, rahatlığa göre karar vermek. Bazıları memeleri büyük olduğu için sütyenle rahat ederken bazıları ise sütyensiz ya da spor sütyeni ile daha rahattır. Kısacası, canınız nasıl isterse.

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