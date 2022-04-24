Türkiye’de tatil yapan TikTok kullanıcısı kadın, denizdeyken bir erkek tarafından taciz edildiği görüntüleri paylaştı. Yaşanan olay kısa sürede gündem olurken, Twitter’dan gelen tepkileri sizler için derledik.

Türkiye’deki yaşanan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Her geçen gün kadınlara karşı farklı tecavüz görüntüleri gündeme gelirken, kısa süre önce buna bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdur olan kişi kadın turist oldu.

TikTok kullanıcısı kadın bir turist, tatile geldiği Türkiye’de bir erkek tarafından tacize uğradığı anları videoya alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu video kısa sürede Twitter’de gündem oldu.

Kadın turist zor anlar yaşadı

Videoyu görüntelemiyorsanız burada bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Yaşanan tacizi kaydeden turist, bunu Tiktok hesabından paylaştı. Ayrıca videoya hem TikTok, hem de Twitter'dan tepkiler çığ gibi yağdı.

Videoya baktığımızda kadın turist, kendini rahatsız eden adama ısrarla ‘hayır’ diyor. Ancak buna rağmen adam ısrarından vazgeçmiyor ve kadının üstüne doğru gitmeye devam ediyor. Görüntüler oldukça rahatsız ediciyken, videoyu gören kullanıcılar ise Twitter’a koştu. Ancak Twitter’daki bir eleştirinin de yine dikkat çektiğini belirtmekte fayda var. Bazı kullanıcılar, videoda kadın turistin neden gülerek hayır dediğini eleştiriyor. Buna karşılık olarak ise başka bir kullanıcı, ‘hayır’ demenin yeterli olacağını ifade ederek kadının haksız çıkarılmasına engel oluyor.

İşte Twitter'dan gelen tepkiler