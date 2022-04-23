Twitch'te yaptığı sohbet yayınlarıyla tanınan Shirahiko, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Twitch'in cinsiyet ayrımı yaptığını iddia etti. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımda, erkeklere karşı nefret söylemine karşı Twitch'in uyarı vermemesi dikkat çekti.

Twitch, en sevilen yayın platformlarından biri olmaya devam ediyor. Oyun oynayan veya oynamayan neredeyse herkesin takip ettiği birkaç yayıncı mutlaka vardır. Özellikle son zamanlarda oyun yayınları dışında sanat ve sohbet kanalları da büyük bir ilgi görüyor.

Twitch yayınlarına uzun bir süredir devam eden ve sohbet yayınlarıyla tanınan Shirahiko ise bugün attığı bir tweetle ilginç bir konuya değindi. Shirahiko’nun Twitch’in ‘cinsiyet ayrımı’ yaptığını iddia ettiği paylaşımı birbirinden ilginç tepkileri de beraberinde getirdi.

“Twitch, erkekleri sevmiyor”

(Çok güldüm, Twitch bile sizden nefret ediyor)

Twitch yayın başlığını değiştirmek isteyen Shirahiko, başlığını “I hate men” (Erkeklerden nefret ediyorum) olarak düzenlediğinde Twitch tarafından hiçbir uyarı almadığını ancak başlığı “I hate women” (Kadınlardan nefret ediyorum) olarak değiştirdiğinde Twitch denetleme politikasının uyarısına takıldığını söyledi. Uyarıların ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Shirahiko, paylaşımında “Twitch bile sizden nefret ediyor” sözlerine yer verdi.

Twitch’in cinsiyet ayrımı yaptığına ilişkin gönderi kısa bir süre içinde çok sayıda tepki topladı. Bazı kullanıcılar nefret söyleminin tamamen denetlenmesi gerektiğini söylerken bazıları da nefretin de bir duygu olduğunu ve özgürce ifade edilebilmesi gerektiğini savundu. Kadınlara yönelik nefret söylemine izin verilmediği halde erkeklere karşı bu söylemlerin denetlemeye takılmıyor olmasının sebebi ise bilinmiyor. Twitch’ten konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Paylaşıma sosyal medyadan birbirinden ilginç tepkiler geldi

(O kadar boktan ki bazı insanlar erkeklerden nefret etmenin normal olduğunu düşünüyor. Erkekleri yüceltmek ve sorunlarına dikkat çekmek, kelimenin tam anlamıyla nasıl daha fazla eşitlik yarattığımız, toksik erkekliği ortadan kaldırdığımız ve daha empatik insanlar olduğumuz anlamına gelir.)

(Bekle bu kulağa adil gelmiyor, cinsiyet vb. ne olursa olsun herkesten eşit derecede nefret edebilmelisiniz.)

(Erkeklerden nefret etmenin tamamen kabul edilebilir olduğu mevcut yıla hoş geldiniz.) (Buna alışacaksın...)

(Adil olmak gereksirse, tahihsel olarak biri diğerinden daha fazla sorun oldu. Ama keşke tüm nefret en aza indirilebilse)

(Bence kadına yönelik cinsiyetçilik ve kadına yönelik şiddet daha yaygın.)