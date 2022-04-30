Tamamen Elektrikli İngiliz Uçak eKub, İlk Kez Başarıyla Uçtu

Birleşik Krallık'ta yer alan Cranfield Üniversitesi tarafından yürütülen bir proje kapsamında üretilen ilk tamamen elektrikli İngiliz uçağı eKub, bir dönüm noktasını geride bıraktı. Elektrikli havacılık konusunda önem arz ettiği belirtilen uçağın ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdiği aktarıldı.

Hepimizin bildiği gibi dünya genelinde yaşanan çevresel sorunlar, gezegenimizin geleceğini büyük ölçüde tehdit ediyor. Bu sebeple de birçok alanda iklim değişikliklerinin etkilerini azaltmak için adımlar atılıyor. Buna örnek olarak karbon emisyonlarına büyük katkı sağlayan otomobiller verilebilir. Bu sebeple birçok üretici, araçların elektrifikasyon sürecine yatırımlar yaparak çevre dostu araçların yaygınlaştırmayı planlıyor.

Bunun yanı sıra havacılık sektörünün de karbon ayak izinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Yapılan araştırmalar bu sektörde kullanılan yakıtların, küresel karbondioksit emisyonlarının %2’sinden fazlasını oluşturduğunu; yani ciddi bir şekilde gezegenimize zarar verdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de tıpkı otomobillerde olduğu gibi hava araçlarında da sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için hamleler yapılıyor. Şimdi de elektrikli uçaklar konusunda bir adım da Birleşik Krallık’tan geldi.

İlk tamamen elektrikli İngiliz uçağı test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi

Birleşik Krallık’ta bulunan Cranfield Üniversitesi tarafından yürütülen bir proje, bu konuda önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Açıklamalara göre elektrikli havacılığı ilerletmek isteyen proje tarafından oluşturulan tamamen elektrikli bir uçak, ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Ayrıca eKub ismine sahip olan bu konvansiyonel hava aracının İngilizler tarafından tasarlanan ve geliştirilen ilk tamamen elektrikli uçak olduğu aktarıldı.

Açıklamalarda uçağın ilk başta 10 dakikalık, bunun ardından da 22 dakikalık ikinci bir uçuş gerçekleştirdi. Elektrikli havacılık için oldukça büyük bir adım olduğu ifade edilen uçuşun pilot koltuğunda Cranfield Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Guy Gratton’un oturduğu aktarıldı.

Gratton uçuşla ilgili açıklamalarında şunları kaydetti: “Uçak, analizlerimiz ve testlerimizle elde ettiğimiz tahminlerimizdekine uygun bir şekilde uçmayı başardı. Elektrikli havacılık konusunda öğreneceklerimizin daha başındayız. Bir havacılık mühendisi ve araştırmacı olarak bu tecrübenin yaşadığım en heyecan verici şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim.” Hava aracını inşa eden The Light Aircraft Company’nin yöneticisi Paul Hendry Smith de açıklamalarında uçuşu elektrikten güç alan hava araçlarının kullanımı için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Microlight türünde bir uçak olan eKub, tamamen elektrikli ilk İngiliz hava aracı olmasıyla biliniyor. Birçok farklı kuruluş tarafından finanse edilen aracın ve projenin, havacılık sektörünün yeni çağında öncü niteliği taşıyabileceği ve daha ‘yeşil’ bir gelecek için önem arz edebileceği belirtiliyor.