Otomobillinizde kullanabileceğiniz aksesuarlar denildiğinde kastedilen ürünler; mekanik parçalardan uzak, yüzeysel, uygulaması ve kullanımı kolay, otomobili kişiselleştirmeye yönelik ürünlerdir. Bu ürünler genelde herhangi bir bilir kişi olmadan da uygulanabilen, buna bağlı olarak da fiyatlandırması makul düzeyde tutulan ürünlerdir.

Oto aksesuarlarının üretim sebepleri, otomobilinize görsellik katmasından tutun da otomobilin belirli parçalarını korumaya kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Tabii her alanda olduğu gibi bu alanda da çok fazla kalitesiz ürünler de bulunmaktadır.

İyili kötülü binlerce ürün bulabileceğiniz bu markette ise bazı ürünler hem sizi hem de otomobilinizi risk altında bırakan cinsten ürünlerdir. Bu ürünlerin üretimi esnasında önemli noktalar atlanmış, hatta umursanmamış olup, bu noktaları fark etmek ise tüketicinin görevi olmuştur. İşte kullanmanızın sakıncalı olabileceği dört yaygın oto aksesuarı...

Koltuk kılıfları koltuğunuzu koruyor ama sizi öldürüyor.

Koltuk kılıflarının ana amacı, koltuklarınızı güneş, ter, kir ve benzeri etkenlerden korumaktır. Buna ek olarak tasarım ve renk kombinasyonları ile yeri geldiğinde fabrikasyondan daha güzel bir görüntü de sunabilirler. Ancak modern otomobil kullanan çoğu otomobil sahibinin atladığı bir nokta var.

Koltuk hava yastıkları, kaza anında koltuğun kenarlarından çıkarak sizi yanal darbelerden korurlar. Ancak otomobilinizin hava yastıkları ile uyum içinde çalışmayacak koltuk kılıfları, hava yastığının patlamasına ve görevini yerine getirmesine engel olmaktadır. Bu durum sonucunda ağır hasarlar almanız güçlü bir ihtimal. Otomobilinizin koltuklarını bilinçsizce giydirmemeniz, doğru markaların ürettiği, otomobilinizdeki koltuk airbag opsiyonlarınız ile eşlesen doğru ürünleri tercih etmenizi öneriyorum.

Taşlar doğal, hastane masrafları ağır.

Hava yastıklarını bir kılıf ile kapatmak çok da parlak bir fikir değil. Peki ya parlak taşlar ile kapatmak? İşte son dönemlerde çoğu insanın, hava yastıklarını önemsemeden otomobillerine aldıkları başka bir ürün.

Bu ürünlere kısaca parlak taş seti diyebiliriz. Bu setler genellilke çok da hafif olmayan ufak parçalardan oluşmaktadırlar. Bu setlerin uygulandığı en favori noktalar ise direksiyon ve torpidonun üst yüzeyi oluyor. Bu noktalarda bulunan taşlar, kaza anında açılan hava yastığı ile ortalama 300km/s hıza çıkarak sürücünün yüzüne doğru harekete geçiyor. Kaza anında alacağınız darbe, sıkışma riski ve kırılmış cam parçalarının kesikleri yetmezmiş gibi bir de vücudunuza saplanacak olan taşlara da dayanmanız gerekiyor.

Doğal taşlar ya da parlak mücevherler evinizde güzel bir aura yakalamınızı sağlayabilir ancak otomobilinizde kesinlikle yeri olmayan ürünlerdir. Hava yastığının üstünde olmasalar bile kaza anında ordan oraya uçacak yüzlerce küçük taş, sizi ciddi anlamda yaralayacaktır. Eğer bu tip ürünleri otomobilinizde kullanıyorsanız, ilk iş olarak otomobilinizden çıkarmanızı şiddetle öneriyorum.

Frenlerim tutmuyor ama tipi güzel be abi!

Spor otomobil sahiplerinin iyi bileceği bir husus vardır ki o da hızlı otomobillerin hızlı durma gereksinimleridir. Spor otomobiller tabii ki de güçlendirilmiş, büyük ölçekli frenleri ile bu kadar iyi durabilmektedirler. E tabii bu büyük ve renkli frenler otomobilin görselini de güzelleştirmektedir. Yüksek performanslı bu fren sistemleri, normal otomobillerdekinden çok daha dayanıklı, ısı direnci yüksek ürünlerdir.

Peki "ben bu görseliği otomobilimde istiyorum" dediğiniz anda neler yapabilirsiniz? Frenlerinizi onaylı ve kaliteli markaların parçaları ile büyütebilir veya 50 TL gibi bir ücret ödeyerek plastik fren kapakları alabilirsiniz.

Sadece görsellik arayışında olan biri için başta mantıklı bir seçim gibi görünen plastik kapaklar, hem otomobilinizi hem de sizi riske atan ürünlerdir. Plastik kapaklar, adından da anlaşılacağı gibi fren sisteminizin üzerine geçirdiğiniz plastik bir kapaktan ibarettirler.

Bu kapağı taktığınız andan itibaren fren tozları, kir ve benzeri pislikler sistemden dışarı çıkmak yerine etrafa yapışmaktadır. Bu da zamanla bir tortu oluşması ve bu tortunun da uzun vadede sorunlar çıkarması anlamına gelmektedir. Ancak tortudan daha büyük bir risk var ki bu da sistemden dışarı çıkamayan ısı problemi. Otomobiliniz fren yardımı ile yavaşlarken, fren ve balata arasındaki sürtünme sonucu bir ısı ortaya çıkar.

Bu ısı, otomobiliniz ilerledikçe ve frenler dış dünya ile temas ettikçe sistemden atılır. Kısaca diskiniz soğur. Ancak fren sisteminiz üzerine geçirdiğiniz kapak, bu ısıyı hapseder ve frenlerinizin kullanım ömrünü azaltır. Ani bir frenleme sonrası frenlerinizin ısıyı atamamasından dolayı bir sonraki tehlikeye işlevsiz frenler ile çaresizce ilerleyecek olmanız dışında, fazla ısınan frenlerin plastik kapağı eritip, etrafa yapışmasına da sebep olabilir ki bu da size mekanik açıdan büyük masraflar olarak geri dönecektir. Siz siz olun, daha iyi bir görüntü peşinde sağlığınızı ve otomobilinizi tehlikeye atmayın.

Sesten rahatsız oluyorsunuz diye ömür boyu rahatsız kalmayın.

Modern otomobillerin çoğunda bulunan kemer ikaz sesi, her ne kadar kemer takmayan kimseler için rahatsız edici olsa da, bu ikaz sesi sizin ve etrafınızdaki kimselerin güvenliği göz önünde bulundurularak otomobillere konulmuş bir ses dosyasıdır. Bu sesin amacı, kemer takmayan sürücü ve yolculara kemer takmalarını hatırlatmak, hatta zorlamaktır. Bu ikaz sesini durdurmak için kemerinizi takmanız yeterlidir.

Tabii kemer takmak istemeyen insanlar bu sesi kemer yerine kemer tokası ile susturmaya başlamış bulunuyorlar. Bu sesi susturmak için kemer takmak yerine kemer tokası takmak, sizi anlık bir rahatsızlıktan kurtarsa da bir kaza geçirmeniz durumunda sizi ömür boyu sürecek bir rahatsızlığa mahkum bırakabilir. Fiyatları 50 Türk Lirası civarı gezen bu ürünlerin kullanımından kesinlikle kaçınınız. Ayrıyeten yolcu koltuğunda kimse oturmazken takılı olan kemer tokası, aracınızın kaza anında gereksiz yere hava yastığı açacak olması anlamına gelmektedir.

Otomobillerimizin normalde olması gerekenden katlarca değerli olduğu ülkemizde, otomobillerimizi bazen canımızdan daha fazla koruyoruz. Koltuk lekesi için kendinizi, görsellik için de otomobilinizi riske atmadığınız, doğru kararlar alınarak kişiselleştirilmiş otomobilleriniz ile iyi sürüşler diliyorum!