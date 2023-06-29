Hayat maalesef kötü sürprizlerle dolu. Bir gün bir şeyler yerken, bir yemek parçası boğazınıza kaçıp boğulmanıza neden olabilir. Böyle bir durumda tek başınızaysanız, ne yapmanız gerektiğini biliyor olmak hayatınızı kurtarabilir.

Boğazınıza bir şey kaçarsa, yanınızda birileri varsa büyük ihtimalle bu ciddi durumu atlatabilirsiniz. Fakat diyelim ki, bu olay tek başınıza olduğunuz bir zamanda gerçekleşti. O zaman ne yapmak gerekiyor?

Gelin, hayatınızı kaybetmenize bile neden olabilecek kadar ciddi bir durum olan boğulma tehlikesi anında yapabileceklerinize göz atalım.

İlk olarak elinizden geldiğince sakin kalmanız gerekiyor, çünkü sakin kalamazsanız çok daha fazla enerji harcadığınız için daha hızlı bir şekilde boğuluyorsunuz.

Normal koşullarda bilincinizi kaybetmeden önce 2-3 dakikalık bir zamanınız bulunuyor. Uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri, hemen ellerinizin ve ayaklarınızın üzerinde durur şekilde yere kapanmak. Gövdenizi bu esnada yere tamamen paralel şekilde tutmalısınız.

Daha sonra kollarınızı öne atarak karnınızın ve göğüs bölgenizin sert şekilde yere çarpmasını sağlamalısınız.

Böyle bir çarpmanın şiddetiyle ciğerlerinizden çok büyük miktarda hava çıkışı gerçekleşir. Bu güçlü hava çıkışı da boğazınızı tıkayan cismi yerinden çıkarmanızı sağlayabilir.

Birkaç kere bu yöntemi olabildiğince sert şekilde denedikten sonra, hala başarı sağlayamadıysanız başka bir yönteme yönelebilirsiniz.

Heimlich Manevrası olarak bilinen bu yöntemde, elinizi yumruk yapıp göbeğinizin hemen üst noktasına sertçe bastırıyorsunuz.

Diğer elinizle de bu yumruğunuzu tutuyorsunuz ve vücudunuza iyice bastırarak, bir yandan da yukarı doğru ittirerek devam ediyorsunuz. Bu zorlama esnasında baskı gören ciğerlerinizden hava çıkışı gerçekleşiyor ve cisimin takıldığı yerden kurtulma ihtimali bulunuyor.

Bu yöntemi, yumruk yapmak yerine bir sandalyenin arka kısmına aynı bölgeyi olabildiğince bastırarak ve sandalyenin üst kısmı yukarı doğru bastırmaya devam edecek şekilde kendinizi aşağı doğru çekerek de uygulayabilirsiniz.