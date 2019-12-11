Telefonda F Klavye Nasıl Kullanılır?

Uzun süredir F klavye kullanıyorsanız ve yeni bir telefon veya tablet aldıysanız, cihazınız Q (QWERTY) klavye yüklü bir şekilde elinize ulaşacaktır. Bunu nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız bu bir problem değil zira bu rehberimizde sizlere Android ve iOS cihazlarda Q klavye yerine F klavye nasıl kullanılır, klavye nasıl değiştirilir anlatıyoruz.

Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarınızda F klavye kullanmak adına uygulamanız gereken adımları birer birer bu içerikte detaylıca ele aldık. Günlük hayatımızda kullandığımız stabil ve mobil cihazlarda F klavye her ne kadar varsayılan olarak sunulmasa da F klavye, hızlı şekilde yazılabilmesi adına özel olarak geliştirilmiş bir çözüm.

Günümüzde birçok insan Q klavye kullanımına alışmış durumda ancak F klavye ile çalışma yapan bir kitle de mevcut. Özellikle ülkemizde geçtiğimiz yıllarda resmi dairelerde F klavye kullanımı zorunluluğu getirildiğinden beri F klavye kullanımı artışta. Sadece bilgisayarında değil, Android ve iOS cihazlarında da F klavye kullanmak isteyen kullanıcılarımız için yapmanız gereken bütün adımları görüntüler ve maddeler ile sıraladık.

F klavye ne işe yarar?

F klavye, Türkçe dili için özel olarak geliştirilmiş bir klavyedir. Klavyedeki harf dağılımı Türkçe kelimelerin yazılımı için daha kolay parmak hareketleri kullanmanızı sağlar. Hatta birçok devlet kurumunda artık F klavye kullanımı zorunlu kılındı. Bunun için belirli memurlar F klavye sertifikası almak zorundalar.

Özellikle devlet dairelerinde zabıt katibi olabilmek için her sene binlerce aday sıraya giriyor. Sınav şartlarında bilgisayar işletmenlik sertifikası ve daktilografi sertifikası bulunuyor ve bunların içinde F klavye sertifikası da yer alıyor. Bu belgeyle devlet dairelerinde masa başı işlere girebiliyorsunuz.

F klavye sertifikasını İSMEK gibi halk eğitim merkezlerinden alabilirsiniz. Eğitiminizi alıp kursunuzu tamamlamanızdan sonra MEB’in yaptığı F klavye sınavına girmek zorundasınız. Ardından sınavda başarılı olursanız sertifikanızı alabilirsiniz.

Android’de F klavye nasıl ayarlanır?

Android cihazınızda resmi Google Klavyesini kullanıyorsanız F klavye değişimi yapmak oldukça kolay. Aşağıda bahsedeceğimiz adımları uygulayarak Android cihazınızı F klavye ile kolayca kullanabilirsiniz. Bunun için:

Klavyeyi açın ve aşağıdaki / simgesine basılı tutun

Diller bölümüne dokunun

Aşağıdan Klavye Ekle seçeneğine dokunun

Önerilen diller bölümünden Türkçe (Türkiye) sekmesine dokunun

Türkçe F seçeneğini işaretleyip Bitti’ye dokunun,

Son olarak klavyenizdeki Dünya simgesine tıklayarak F klavye seçeneğine dokunun.

iOS’da F klavye nasıl ayarlanır?

iOS’da F klavye kullanımı da Android’te olduğu gibi oldukça basit. Aşağıda bahsedeceğimiz adımları takip ederek iOS cihazınızı F klavye ile kullanabilirsiniz. Bunun için:

Ayarlar ’a girin

’a girin Genel ’e dokunun

’e dokunun Klavye bölümüne girin

bölümüne girin Yeni Klavye Ekle seçeneğine dokunun

seçeneğine dokunun Türkçe-F seçeneğini seçin

Yine klavyenin aşağı kısmında bulunan dünya simgesine dokunun ve Türkçe F’i seçin

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