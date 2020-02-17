Telefonların Yüz Tanıma Kilidini Kandıran Maske Geliştirildi

Bir ekip, N95 sertifikalı maskelere yeni bir bakış sağlıyor ve bu maskeleri, insanların yüzlerini takip edecek şekilde yeniden tasarlıyor. Böylelikle insanlar, maskelerini kullanırken telefonlarına ait yüz tanıma sistemlerini kullanabiliyorlar.

2019-2020 kış sezonunda insanların büyük bir bölümü, Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Corona virüsü nedeniyle maskelere mahkum oldular. Özellikle de enfeksiyonun yaygın olarak görüldüğü Çin ve çevresindeki ülkelerde maske kullanımı, günlük yaşamanın bir parçası haline geldi.

Maskelerin virüslerden koruma sağladığı su götürmez bir gerçek. Ancak maske kullanımının beraberinde getirdiği bazı sorunlar da var. Örneğin akıllı telefon sektöründe yaşanan gelişmeler, yüz tanıma teknolojisini hayatımıza yoğun bir şekilde dahil etti. Tüketiciler, herhangi bir kod girişine ihtiyaç duymadan, sadece yüzlerini kullanarak telefonlarının kilitlerini açabiliyorlar. Ancak maske takan birinin yüz tanıma kilidini açması mümkün değil. En azından şimdiye kadar mümkün değildi.

Danielle Baskin, gündemin popüler konularını sanat haline getirmeye çalışan bir isim. Baskin ve arkadaşları, son dönemlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi olan maskelerle ilgili ne yapabileceklerini düşünürken etkileyici bir fikirle ortaya çıktılar. Ekip, maskelerin insan yüzü gibi görünmesini sağlayıp, Face ID gibi yüz tanıma sistemlerinin maskeyle de kullanılabilmesini sağlıyorlar.

Birkaç baskı şirketine sahip olan Baskin için 'desenli ya da baskılı' ürünler üretmek zor bir işlem değil. Bu nedenle de yüz tanıma teknolojisiyle birlikte çalışacak maskeleri üretmek fazla zor olmadı. Oluşturduğu internet sitesini sosyal medya hesaplarında paylaşan Baskin, insanların bu özel projeye yoğun bir ilgi gösterdiğini söylüyor. Hatta şu an 100'den fazla kişi, yüzünü taklit eden maske almak için sıraya girmiş durumda.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Baskin, özel tasarım maskelerin viral olma yolunda ilerlediğini söylüyor. Ancak Baskin'e göre söz konusu maskelerin üretimi için hala biraz süre var. Bu gecikmeyi iki nedenle açıklayan Baskin, ilk nedenin mümkün olan en yüksek hassasiyete ulaşmak olduğunu söylüyor. Baskin'in sunduğu ikinci neden ise maske kıtlığının yaşandığı bir dönemde özel üretim maske piyasaya sürmenin zorluğu.

Üzerine bir kişiye ait yüzün görüntüsünü paylaşan maskelerin, hayatımıza ne zaman gireceği şu an için bilinmiyor. Baskin, söz konusu maskelerin "N95" sertifikasına sahip olacağını, yani en yüksek korumayı sağlayacağını ifade ediyor. Baskin'in ifadelerine göre bu maskeleri boyayacak olan maddeler ise herhangi bir şekilde toksik atık içermeyecek. Yani Baskin, bu maskelerde kullanılacak boyanın doğal olduğunu vurguluyor.