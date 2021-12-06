Bugün viral olan bir videoda bir vatandaş, "telefonunu çıkar" lafını duyunca soruyu soranın ağzına telefon soktu. Bu hamleye doğru diyen de oldu, doğal diyen de, yanlış diyen de. Tabii her zaman olduğu gibi mizahi paylaşımlar da eksik olmadı. Biz de bunları sizler için derledik.

Sokak röportajlarında ekonomiden ve refah seviyesinden bahsedilirken her zaman birinin çıkıp sarfettiği “telefonunu çıkar göreyim” sözü, aynı düşünceyi paylaşmayan insanları sinirlendirmekle beraber bir ‘meme’ haline de gelmiş bulunmakta. Bazı vatandaşların “ekonomi iyi, herkes zengin” deme yolu olan bu söz, artık o kadar kullanılmış durumda ki bazı insanlar, duyduklarında şiddet eğilimi gösterebiliyor.

Bugün viral olan bir videoda da tam olarak böyle oldu. Bir sokak röportajında yine konu, hepimizin kanayan yarası olan ekonomiydi ve yan tarafta bir adam, karşısındakinden muhtemelen telefonunu göstermesini istedi (mikrofon başkasında olduğu için duyamıyoruz). Bu lafı duyunca kendini kaybeden diğer şahıs ise telefonunu çıkarıp soruyu soran adamın ağzına soktu.

Röportaj videosunun söz konusu kesiti:

Özellikle ekonomik sıkıntılara ilk elden tanık olan ve bunlarla boğuşan vatandaşlar, küstahça sorulan “telefonun ne, çıkar” gibi sorulara oldukça sinirlenebiliyorlar. Ancak tabii ki bu sorunun şiddeti doğurmaması gerekiyor. Ya sözle tartışmaya devam etmek, ya da bu soruyu yoksaymak en sağlıklısı. Videoya sosyal medyadan gelen tepkiler de bu şekilde. Şiddetin asla bir yol olmaması gerektiğini ifade edenlerin yanı sıra, ciddi bir kavga olmadığından dolayı gülmeyi ihmal etmeyenler de mevcut. Fazla uzatmadan gelin, gelen bu tepkilerin bazılarına bir göz atalım.

“Telefonunu çıkar” sorusuna verilen enteresan cevaba Twitter’dan gelen tepkiler:



