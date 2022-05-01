Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, kullanıcıların birbirine tek bir mesajla a kripto para göndermesine olanak tanımaya başladı. Açıklamalarda, gönderilebilen kripto paranın Toncoin (TON) olduğu ifade edildi.

Kripto para birimlerinin gittikçe daha fazla yaygın hâle gelmesiyle birlikte teknoloji devlerinden bu konuya yönelik hamleler geliyor. Birçok şirket, internetin para birimi olacağına inanılan kripto paralar konusunda kullanıcılarına hizmetler sunmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Şimdi ise bu konuda bir hamle, dünyanın önde gelen mesajlaşma platformlarından biri olan Telegram’dan geldi. Son zamanlarda popülerliğini iyice artıran dev mesajlaşma servisinin kripto para desteği sunmaya başladığı ifade edildi. Ayrıca açıklamalarda bu hizmetin iki kripto para birimini içereceği de ifade edildi.

Tek bir mesajla kripto para gönderilebilecek

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Gelen haberlere göre Telegram, artık kullanıcılarının tek bir mesajla Toncoin (TON) ismi verilen kripto para birimini göndermesine olanak tanıyacak. TON (The Open Network) tarafından yapılan açıklamalarla duyurulan bu desteği ücretsiz olacağı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: “Artık Telegram sohbetleri üzerinden direkt olarak Toncoin gönderebileceksiniz. Herhangi bir Telegram kullanıcısına işlem ücreti ödemeden Toncoin göndermenizi sağlayan bu hizmet, artık uzun cüzdan adresleri girmenizi ve onay beklemenizi gerektirmeyecek”

TON, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda kripto entegrasyonunun nasıl kullanılacağı ile ilgili de bir video paylaştı. Destek, bir cüzdan botu yardımıyla kullanılabiliyor. Uygulamanın arama kısmına ‘@wallet’ yazıp aratmanız ve çıkan bota tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından da açılan ekranda ‘Eklere bot ekle’ olarak gözüken kısma basmanız ve onay vermeniz gerekiyor. Böylece cüzdanınız aktif hâle geliyor ve diğer kullanıcılarla konuşmalarınız esnasında ekranın alt kısmında yer alan ‘ataç’ simgenize tıklayıp cüzdanınıza erişim sağlayabiliyor, kripto para gönderebiliyorsunuz.

Toncoin göndermeyi sağlamanın yanı sıra cüzdan yardımıyla kullanıcıların lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) satın alabileceğinin de gelen haberler arasında bulunduğunu sözlerimize ekleyelim.

Telegram, TON projesini geçtiğimiz yıllarda terk etmişti

Telegram, geçtiğimiz yıllarda kripto para konusunda önemli adımlar atmaya başlamıştı. Telegram Open Network olarak bilinen TON projesi de şirketin bu adımlarındandı. Ancak 2020’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) baskıları, şirketin projeyi terk etmesine yol açtı. Bunun ardından ise proje bir grup geliştirici tarafından The Open Network olarak yeniden adlandırıldı ve devam ettirildi.

Bu kripto parayı uygulamaya entegre eden Telegram’ın kurucusu Pavel Durov da birkaç önce yaptığı açıklamalarda, “Oluşturduğumuz projenin hâlen hayatta olmasından ve gelişmeye devam etmesinden gurur duyuyorum. TON, blok zinciri alanında diğer projelerden çok daha önde” ifadelerini kullanarak projenin devam etmesi konusunda mutluluğunu dile getirmişti.