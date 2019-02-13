Nokia 9 PureView, 64 Megapiksel Fotoğraflar Çekecek

Nokia markasıyla akıllı telefon piyasasında suları ısıtmaya devam eden HMD Global, 5 arka kamera sensörüne sahip Nokia 9 PureView ile uzun süredir gündem yaratıyor. Cihazın artık bu yıl içerisinde tanıtılacağını biliyoruz. Elimize gelen son bilgilerde arasında bu sensörlerin ne işe yarayacağı, kameranın çözünürlük kalitesi gibi önemli detaylar var.

Bir telefonda 5 kamera herkesin işine yarar mı bilinmez, ancak Nokia bunu yapmak üzere. HMD Global’in sağlam bir mazi üzerine inşa ettiği yeni stratejisi, bu yıldan itibaren kendisini kanıtlamak zorunda. Aksi takdirde Nokia markası alternatif olarak kalmaya devam edecek. Ne de olsa geçen süre zarfında zirvenin sahipleri değişti, onlara karşı koymak gerçekten zor.

Son 1 yılı aşkın süredir konuştuğumuz 5 arka kamera sensörlü Nokia 9 PureView, teknik açıdan da tam bir amiral gemisi olacak. RGB, monokrom, telefoto, geniş açı ve odaklama özelliklerini ayrı ayrı, fiziksel sensörlerle sunacak firma, işi yazılımlara teslim etmeden daha sağlıklı sonuçlar vermek için çalışıyor.

Ayrıca gelen diğer detaylara göre Nokia 9 PureView toplamda 64 megapiksele kadar çözünürlüğe sahip fotoğraflar çekebilecek. Günümüz profesyonel fotoğraf makinelerini düşündüğümüzde bile yüksek bir çözünürlük olduğunu, HMD’nin biraz pazarlamaya yönelik adımlar attığını söyleyebiliriz. Elbette bu adımın arkası boş değil, zira bir telefona gerçekten 64 megapiksellik sensör takabilirsiniz. Asıl mesele, bu çözünürlüğün nerede kullanılacak olduğu. Sosyal medya uygulamaları hala 5 megapiksellik bir sensörden çıkan fotoğrafların bile çözünürlüğünü düşürüyorken, 64 megapiksel biraz düşündürücü.

Detaylara göre 5 sensörden ikisi 12’şer MP, ikisi 16’şar MP ve son kalan sensör ise 8 MP olacak. Ayrıca bu sensörlerin hepsiyle aynı anda fotoğraf çekmek mümkün olacak. Cihazda “computational photography” adında bir mod bulunacak, bu mod sayesinde kamerayı açıp fotoğraf çekmek istediğinizde size hangi sensörü kullanarak daha etkili fotoğraflar çekebileceğiniz söylenecek.

Düşük ışık koşullarında 10 kata kadar daha iyi performans sergileyeceği söylenen Nokia 9 PureView, videolarda da ilginç performans artışına işaret ediyor olabilir. Geniş açılı kaydettiğimiz videoda, kesinti yapmadan diğer modlara geçiş yapmak ilginç olacaktır.

HMD Global’in Nokia 9 PureView’ı tanıtacağı etkinlik 24 Şubat 2019’da MWC 2019 bünyesinde gerçekleşecek. Cihazın 5.99 inç AMOLED ekran, Snapdragon 845 yongasına, 4-6 GB RAM seçeneklerine ve 128 GB hafızaya sahip olması bekleniyor. Tüm bu donanım birimleri, 4150 mAH’lik batarya ve 18W’lık hızlı şarj ile desteklenecek.

MWC 2019’daki tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız takipte kalın.