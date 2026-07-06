Land Rover’ın Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Range Rover Evoque 6.340.466 TL’den başlarken, Defender, Discovery, Range Rover Velar, Range Rover Sport ve Range Rover modelleri de güncel listede yer aldı. Listenin zirvesinde 36.732.895 TL’lik Range Rover Long Wheelbase Autobiography bulunuyor.

Land Rover, Temmuz 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover, Discovery Sport, Discovery ve Defender modelleri yer alıyor. Bazı modellerde takas desteği bilgisi de fiyat sayfalarında ayrıca öne çıkıyor.

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Bu içerikte Land Rover’ın Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. Paylaşılan verilerde kampanyalı anahtar teslim fiyat sütunu bulunmadığı için ilgili alanlarda “-” ifadesine yer verdik.

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Land Rover fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Range Rover Evoque 6.340.466 TL - Discovery Sport 8.011.444 TL - Range Rover Velar 10.888.407 TL - Defender 13.714.421 TL - Discovery 16.211.707 TL - Range Rover Sport 20.975.438 TL - Range Rover 26.683.522 TL -

Range Rover Evoque fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin - Mild Hybrid, 1.498 cc - 160 bg S 6.340.466 TL - Benzin - Mild Hybrid, 1.498 cc - 160 bg Dynamic SE 6.934.621 TL - Benzin - Plug-in Hybrid, 1.498 cc - 269 bg S 7.809.458 TL - Benzin - Plug-in Hybrid, 1.498 cc - 269 bg Dynamic SE 8.268.518 TL -

Range Rover Evoque, markanın kompakt premium SUV sınıfındaki temsilcisi olarak daha şehir odaklı bir kullanım karakteri sunuyor. Mild hybrid ve plug-in hybrid seçeneklerle listelenen model, Range Rover tasarım çizgisini daha kompakt boyutlarda tercih etmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Range Rover Evoque opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery Sport fiyatları - Temmuz 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin - Plug-in Hybrid, 1.498 cc - 269 bg Dynamic S 8.011.444 TL - Benzin - Plug-in Hybrid, 1.498 cc - 269 bg Landmark 8.641.012 TL -

Discovery Sport, Land Rover ürün gamında aile kullanımına uygun kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Plug-in hybrid motorla listelenen model, pratik gövde yapısı ve premium SUV beklentisini birlikte arayan kullanıcılar için markanın daha erişilebilir Discovery alternatifi olarak öne çıkıyor.

Discovery Sport opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Velar fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid, 1.997 cc - 204 bg S 10.888.407 TL - Dizel - Mild Hybrid, 1.997 cc - 204 bg Dynamic SE 12.069.437 TL -

Range Rover Velar, tasarım odaklı SUV çizgisiyle Range Rover ailesinde farklı bir konuma sahip. Dizel mild hybrid motorla listelenen model, premium iç mekân beklentisi, günlük kullanım ve daha sade gövde tasarımını bir arada isteyen kullanıcılar için hazırlanıyor.

Range Rover Velar opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Defender fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 200 bg Defender 110 Ultimate 13.714.421 TL - Benzin - Mild Hybrid, 4.395 cc - 635 bg Defender 110 OCTA 33.668.997 TL - Benzin - Mild Hybrid, 4.395 cc - 635 bg Defender 110 OCTA BLACK 35.998.399 TL - Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg Defender 130 X-Dynamic HSE 20.136.014 TL -

Defender, Land Rover’ın arazi karakteri en güçlü modellerinden biri olarak ürün gamında ayrı bir yerde duruyor. 110 ve 130 gövde seçenekleriyle listelenen model, günlük kullanımın yanında daha zorlu yol koşullarına uygun yapı arayan kullanıcıları hedefliyor.

Defender opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg Dynamic HSE 16.211.707 TL -

Discovery, Land Rover ailesinde geniş kullanım alanı ve uzun yol konforu beklentisine cevap veren SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Dizel mild hybrid motorla listelenen model, aile kullanımı, seyahat ve çok yönlü SUV karakterini bir arada isteyenlere sesleniyor.

Discovery opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Sport fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 300 bg Dynamic SE 20.975.438 TL - Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 300 bg Dynamic HSE 23.011.042 TL - Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg Autobiography 23.997.365 TL -

Range Rover Sport, lüks SUV karakterini daha sportif bir duruşla birleştiren modellerden biri. Dizel mild hybrid seçeneklerle listelenen araç, yüksek sürüş pozisyonu, konfor beklentisi ve daha dinamik görünüm arayan kullanıcılar için Range Rover ailesinde farklı bir alternatif oluşturuyor.

Range Rover Sport opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 300 bg Standard Wheelbase Signature 26.683.522 TL - Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 300 bg Standard Wheelbase Signature Plus 28.110.542 TL - Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg Standard Wheelbase Autobiography 32.496.533 TL - Benzin - Plug-in Hybrid, 2.996 cc - 460 bg Standard Wheelbase Autobiography 32.559.490 TL - Benzin - Mild Hybrid, 4.395 cc - 530 bg Standard Wheelbase Autobiography 35.515.730 TL - Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg Long Wheelbase Autobiography 33.671.726 TL - Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg Long Wheelbase Autobiography 7-Koltuk 32.790.331 TL - Benzin - Plug-in Hybrid, 2.996 cc - 460 bg Long Wheelbase Autobiography 33.021.173 TL - Benzin - Mild Hybrid, 4.395 cc - 530 bg Long Wheelbase Autobiography 36.732.895 TL -

Range Rover, markanın lüks SUV ürün gamındaki amiral gemisi olarak standart ve uzun aks mesafeli seçeneklerle listeleniyor. Dizel mild hybrid, benzin plug-in hybrid ve benzin mild hybrid seçeneklerin yer aldığı model, konfor ve üst sınıf SUV beklentisini merkeze alıyor.

Range Rover opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.