Land Rover, Temmuz 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover, Discovery Sport, Discovery ve Defender modelleri yer alıyor. Bazı modellerde takas desteği bilgisi de fiyat sayfalarında ayrıca öne çıkıyor.
Bu içerikte Land Rover’ın Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. Paylaşılan verilerde kampanyalı anahtar teslim fiyat sütunu bulunmadığı için ilgili alanlarda “-” ifadesine yer verdik.
İçerikten Görseller
Land Rover fiyat listesi - Temmuz 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Temmuz 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Range Rover Evoque
|6.340.466 TL
|-
|Discovery Sport
|8.011.444 TL
|-
|Range Rover Velar
|10.888.407 TL
|-
|Defender
|13.714.421 TL
|-
|Discovery
|16.211.707 TL
|-
|Range Rover Sport
|20.975.438 TL
|-
|Range Rover
|26.683.522 TL
|-
Range Rover Evoque fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin - Mild Hybrid, 1.498 cc - 160 bg
|S
|6.340.466 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid, 1.498 cc - 160 bg
|Dynamic SE
|6.934.621 TL
|-
|Benzin - Plug-in Hybrid, 1.498 cc - 269 bg
|S
|7.809.458 TL
|-
|Benzin - Plug-in Hybrid, 1.498 cc - 269 bg
|Dynamic SE
|8.268.518 TL
|-
Range Rover Evoque, markanın kompakt premium SUV sınıfındaki temsilcisi olarak daha şehir odaklı bir kullanım karakteri sunuyor. Mild hybrid ve plug-in hybrid seçeneklerle listelenen model, Range Rover tasarım çizgisini daha kompakt boyutlarda tercih etmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
Range Rover Evoque opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Discovery Sport fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin - Plug-in Hybrid, 1.498 cc - 269 bg
|Dynamic S
|8.011.444 TL
|-
|Benzin - Plug-in Hybrid, 1.498 cc - 269 bg
|Landmark
|8.641.012 TL
|-
Discovery Sport, Land Rover ürün gamında aile kullanımına uygun kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Plug-in hybrid motorla listelenen model, pratik gövde yapısı ve premium SUV beklentisini birlikte arayan kullanıcılar için markanın daha erişilebilir Discovery alternatifi olarak öne çıkıyor.
Discovery Sport opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Range Rover Velar fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Dizel - Mild Hybrid, 1.997 cc - 204 bg
|S
|10.888.407 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid, 1.997 cc - 204 bg
|Dynamic SE
|12.069.437 TL
|-
Range Rover Velar, tasarım odaklı SUV çizgisiyle Range Rover ailesinde farklı bir konuma sahip. Dizel mild hybrid motorla listelenen model, premium iç mekân beklentisi, günlük kullanım ve daha sade gövde tasarımını bir arada isteyen kullanıcılar için hazırlanıyor.
Range Rover Velar opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Defender fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 200 bg
|Defender 110 Ultimate
|13.714.421 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid, 4.395 cc - 635 bg
|Defender 110 OCTA
|33.668.997 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid, 4.395 cc - 635 bg
|Defender 110 OCTA BLACK
|35.998.399 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg
|Defender 130 X-Dynamic HSE
|20.136.014 TL
|-
Defender, Land Rover’ın arazi karakteri en güçlü modellerinden biri olarak ürün gamında ayrı bir yerde duruyor. 110 ve 130 gövde seçenekleriyle listelenen model, günlük kullanımın yanında daha zorlu yol koşullarına uygun yapı arayan kullanıcıları hedefliyor.
Defender opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Discovery fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg
|Dynamic HSE
|16.211.707 TL
|-
Discovery, Land Rover ailesinde geniş kullanım alanı ve uzun yol konforu beklentisine cevap veren SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Dizel mild hybrid motorla listelenen model, aile kullanımı, seyahat ve çok yönlü SUV karakterini bir arada isteyenlere sesleniyor.
Discovery opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Range Rover Sport fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 300 bg
|Dynamic SE
|20.975.438 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 300 bg
|Dynamic HSE
|23.011.042 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg
|Autobiography
|23.997.365 TL
|-
Range Rover Sport, lüks SUV karakterini daha sportif bir duruşla birleştiren modellerden biri. Dizel mild hybrid seçeneklerle listelenen araç, yüksek sürüş pozisyonu, konfor beklentisi ve daha dinamik görünüm arayan kullanıcılar için Range Rover ailesinde farklı bir alternatif oluşturuyor.
Range Rover Sport opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Range Rover fiyatları - Temmuz 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 300 bg
|Standard Wheelbase Signature
|26.683.522 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 300 bg
|Standard Wheelbase Signature Plus
|28.110.542 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg
|Standard Wheelbase Autobiography
|32.496.533 TL
|-
|Benzin - Plug-in Hybrid, 2.996 cc - 460 bg
|Standard Wheelbase Autobiography
|32.559.490 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid, 4.395 cc - 530 bg
|Standard Wheelbase Autobiography
|35.515.730 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg
|Long Wheelbase Autobiography
|33.671.726 TL
|-
|Dizel - Mild Hybrid, 2.997 cc - 350 bg
|Long Wheelbase Autobiography 7-Koltuk
|32.790.331 TL
|-
|Benzin - Plug-in Hybrid, 2.996 cc - 460 bg
|Long Wheelbase Autobiography
|33.021.173 TL
|-
|Benzin - Mild Hybrid, 4.395 cc - 530 bg
|Long Wheelbase Autobiography
|36.732.895 TL
|-
Range Rover, markanın lüks SUV ürün gamındaki amiral gemisi olarak standart ve uzun aks mesafeli seçeneklerle listeleniyor. Dizel mild hybrid, benzin plug-in hybrid ve benzin mild hybrid seçeneklerin yer aldığı model, konfor ve üst sınıf SUV beklentisini merkeze alıyor.
Range Rover opsiyon fiyatları - Temmuz 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.