Tesla, Afyonkarahisar'daki 2'inci Supercharger şarj istasyonunun açıldığını duyurdu.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, ülkemizde de yoğun bir şekilde faaliyet gösteren bir firmaydı. Bu kapsamda da Türkiye’nin dört bir yanına farklı Supercharger şarj istasyonları kurduğunu görüyorduk. Düzenli olarak bu istasyonların sayısını da artırıyordu.

Şimdi ise Tesla’dan ülkemize yepyeni bir Supercharger daha açıldığına dair açıklama geldi. Firmanın aktardığına göre Afyonkarahisar’da 2’inci Supercharger resmen kullanıma sunuldu. İstasyonun Dörtyol bölgesinde Kütahya yolunda açıldığı ifade edildi.

250 kW'a kadar güç sağlayan 12 ünite yer alıyor

Şirketin açıklamalarına göre Afyonkarahisar’da açılan yeni Supercharger şarj istasyonunda toplamda 12 farklı ünite yer alacak ve 250 kW’a kadar güç sağlanabilecek. O yolu kullanan elektrikli otomobil sahipleri için güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Afyonkarahisar’a açılan ikinci istasyon ile Tesla’nın Türkiye’deki Supercharger sayısı 30 seviyelerine yükseldi. Firma, daha fazla istasyon için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl yapılan açıklamalarda farklı lokasyonlarda çok sayıda yeni istasyonun açılacağı duyurulmuştu. Bu yıl içerisinde sürekli yeni istasyon haberlerinin geleceğini tahmin edebiliriz.