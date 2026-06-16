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Tesla'nın Tam Otonom Robotaksisi Cybercab'in Özellikleri Ortaya Çıktı: Menzili, Gücü ve Dahası

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Tesla'nın tam otonom robotaksi aracı Cybercab'in teknik özellikleri ortaya çıktı.

Tesla'nın Tam Otonom Robotaksisi Cybercab'in Özellikleri Ortaya Çıktı: Menzili, Gücü ve Dahası
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elon Musk yönetimindeki Tesla, uzun yıllar süren bekleyişin ardından 2024’te robotaksisi Cybercab’i resmen tanıtmıştı. Direksiyonsuz tasarımla gelen Cybercab, tam otonom bir robotaksi olmasıyla dikkat çekmişti. Araç ilk kez gösterileli iki yıl olsa da hâlâ hakkında çok şey bilmiyorduk.

Şimdi ise Tesla Cybercab ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) yapılan bir başvuru aracılığıyla Tesla Cybercab’in bazı özellikleri ortaya çıkmış oldu. Gelin bu dosya yoluyla erişilebilen özelliklere birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller

Tesla'nın Tam Otonom Robotaksisi Cybercab'in Özellikleri Ortaya Çıktı: Menzili, Gücü ve Dahası
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Tesla Cybercab’in ortaya çıkan özellikleri

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  • Pil kapasitesi: 326 volt, 146 Ah, muhtemelen 50 kWh kapasite
  • Motor: 163 kW (219 beygir gücü) güç
  • Boş ağırlık: 1412 kg
  • Menzil: 482 km

Özellikleri incelediğimizde aracın 163 kW’lık yüksek bir güç ile geleceğini görebiliyoruz. Bu Audi A4, Volvo XC60 gibi araçlardan çok daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Bazı kullanıcılar tek amacı insanları taşımak olan otonom bir otomobilin neden bu denli güçlü olduğunu merak etmiş. Yine de elektrikli otomobillerin kolayca yüksek güçler üretebildiğini unutmamak gerek. Tesla da genellikle araçlarını yüksek performans sunabilecek şekilde tasarlıyor.

Bir diğer dikkat çeken kısım ise 50 kWh’lik bir bataryaya ve 482 kilometreye ulaşabilen bir menzile sahip olması. Bu da uzun süreli taksi yolculuklarını sorunsuz yapabileceğini gösteriyor.

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Şimdilik araç hakkında bildiklerimiz bu kadar. Hâlâ çok fazla soru işareti var. Cybercab ne zaman çıkacak? Fiyatı 30 bin doların altında mı olacak? İlk başta direksiyonlu mu direksiyonsuz mu gelecek? Tüm bu soruların yanıtını almak için beklememiz gerekiyor.

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Tesla Elektrikli Araba

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