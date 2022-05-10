Tesla Hacklendi: Otomobile Yeni Özellikler Eklendi! [Video]

Michal Gapinski isimli bir kişi, Tesla'nın multimedya ekranını hacklemeyi ve otomobilde hem Android Auto hem de Apple CarPlay çalıştırmayı başardı. Geliştirme aşamasında olan "Tesla Android Project" isimli çalışma, mükemmel olmasa da iş görüyor.

Elektrikli araçlarıyla otomobil sektörünün seyrini değiştiren Tesla da hala önemli bir eksik var: araçların ön konsolundaki devasa multimedya ekranı bulunsa da Android Auto ya da Apple CarPlay desteğine sahip değil. Sürücüler, arabalarında oyun oynama imkanı dahi yakalarken bu iki özellikten faydalanamıyorlar. Ancak Michal Gapinski isimli bir meraklı, bu sorunu çözmeyi başardı.

Bir dizi kablo, Raspberry Pi 4 isimli mini bilgisayar ve onlarca kodu bir araya getiren Gapinski, Tesla'nın multimedya ekranını hacklemeyi başardı. Yaptığı çalışmalara "Tesla Android Project" ismini veren Gapinski, Tesla otomobillerdeki önemli eksiği üçüncü taraf çalışmalarla gidermiş oldu. Projenin kaynak kodlarının paylaşılması ise dileyen tüm Tesla sahiplerinin otomobiline Android Auto ve Apple CarPlay desteği getirebilmesini mümkün kıldı.

Proje mükemmel olmasa da iş görüyor

Tesla Android Project, tam anlamıyla mükemmel değil. Çünkü bu yazılımları Tesla otomobillerde kullanabilmek için internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlamak gerekiyor. Yani pek çok otomobil markasında olduğu gibi doğrudan bir bağlantı mümkün değil. Ayrıca bazı sorunlar da var. Örneğin Tesla Android Project'in navigasyon sesleri de çalışmıyor gibi görünüyor. Ancak projenin geliştirme aşamasında olduğunu unutmamak gerek.

Bu arada, Tesla Android Project ile ilgili dikkat çeken bir detay daha var. Michal Gapinski'nin kurduğu sistem, Apple CarPlay'i Android ekosistemi üzerinden çalıştırıyor. Yani Apple'ın telefonları, Tesla otomobillere bağlanırken Android'den yardım alıyor.

Eğer siz de bir Tesla otomobile sahipseniz ya da bu tür konulara ilgi duyuyorsanız, buradaki bağlantı aracılığıyla Tesla Android Project'in sayfasına gidebilir, kodları ve diğer detayları inceleyebilirsiniz.

Tesla Android Project'in nasıl çalıştığını gösteren bir video