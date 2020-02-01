Günümüzde otomobiller yalnızca geleneksel yarışlar yapmıyor, güçlerini farklı şekillerde de sergiliyor. Bu yöntemlerden biri ve en popüleri olan halat çekme mücadelesinde bir Tesla Model 3 ile Chevrolet Silverado Duramax karşı karşıya geldi.

Otomobilleri karşılaştırmak için kullanım alanlarına göre testler yapmak gerekir. Buradaki en temel mantık ise bir balığı ağaca çıkma becerisine göre yargılamamak ya da bir arazi aracını hızlı gitmiyor diye yetersiz olarak değerlendirmemektir.

Normalde spor bir model ile bir arazi aracını halat çekme yarışında pek görmesek de Tesla kendine güveniyor. Bu durumu da bir Tesla Model 3 ile Chevrolet Silverado Duramax mücadelesinde görüyoruz.

Tesla’nın ilk rakibi Can-Am Maverick oldu:

Tesla Model 3, ilk olarak Can-Am Maverick ile mücadele etti. Bu mücadelede sıkletlerin eşit olduğunu söylemek biraz zor zira Maverick, sadece 700 kilogram ağırlığındayken Model 3 ise 1.800 kilogram. Bir de Silverado var ki bu dev araç tam 3,5 ton ağırlığında.

Araçların beygir güçleri her zaman çekme yarışlarının sonucunu göstermez ama motorların yapabilecekleri hakkında fikir verir. Maverick’in motoru 120 beygir güç üretirken bu rakam Tesla Model 3’te 353 beygir, Duramax’te ise 445 beygir.

Yarışın sonuçları, araçların beygir gücünden az çok kendini belli ediyor. Can-Am Maverick, bu yarışta uluslararası müsabakalardaki ortalama bir insanın performansını temsil eden sıradan bir vatandaş gibi kalıyor. Tesla ise direnmesine rağmen 3,5 tonluk canavara karşı koyamıyor. Chevrolet’nin bir sonraki rakibi belki de Tesla Cybertruck olur, Duramax’i bir de kendi sıkletinde bir rakiple görürüz.

İşte Tesla Model 3 ile Chevrolet Silverado’nun halat çekme yarışı: