Gazeteci Emre Özpeynirci, Tesla'nın şu ana kadar Türkiye'de 5 bin teslimat yaptığını, ekim ayı sonunda ise 10 bin teslimat hedeflediğini aktardı. Özpeynirci'ye göre hedefe ulaşılırsa bu Tesla için bir rekor olabilir.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, geçtiğimiz nisan ayında resmen Türkiye’deki faaliyetlerine, mayıs ayında ise teslimatlara başlamıştı. Elon Musk yönetimindeki marka, Türkiye’de beklenenden daha fazla ilgi görmüş ve binlerce sipariş almıştı.

Şimdi ise Tesla’nın Türkiye’deki satışlarıyla ilgili önemli bilgiler gelmeye başladı. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin edindiği bilgilere göre Tesla, şu ana kadar ülkemizde 5 bin civarında Model Y teslimatı gerçekleştirdi.

Tesla, Türkiye’de ekim ayına kadar 10 bin araç teslimatı hedefliyor: Bir rekor olabilir mi?

Özpeynirci, X (Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı özel haberinde İstanbul Park’a 3 bin araç çekildiğini aktardı. Bunlarla birlikte eylül ayı sonuna kadar toplam teslim edilen Model Y sayısının 8 bini bulmasının beklendiğini ifade etti.

Ünlü gazeteci ayrıca Tesla’nın ekim ayı için hedefini de paylaştı. Buna göre otomobil devi, ekim ayında 10 bin adet teslimat gerçekleştirmiş olmayı hedefliyor. Özpeynirci ise 5 ayda bir modelin 10 bin teslimatının gerçekleşmesinin Tesla için bir dünya rekoru olduğunu belirtiyor. Markanın bu konudaki rekoru hakkında bir veri yok; ancak hedeflenen sayıya ulaşmak, Tesla’nın ülkemizde ne kadar popüler olduğunun bir göstergesi.