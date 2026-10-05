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Tesla, Trabzon'da Supercharger İstasyonu Açtı

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Tesla, Trabzon Ortahisar’da yepyeni bir Supercharger istasyonu kurulduğunu açıkladı.

Tesla, Trabzon'da Supercharger İstasyonu Açtı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan Tesla, Supercharger ismini verdiği şarj istasyonlarının sayısını ülkemizde her geçen gün daha da artırıyordu. Sürekli yeni bölgelere istasyonlar açıldığını görüyorduk. Son olarak İzmir’e de açılacağı duyurulmuştu.

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Şimdi ise özellikle Karadeniz bölgesindeki elektrikli otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Firma, resmî sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Trabzon’a Supercharger kurulduğunu açıkladı.

Trabzon’a Supercharger kuruldu

Karadeniz sahil şeridinde seyahat eden elektrikli araç kullanıcıları için kritik bir konumda yer alan yeni şarj noktası, bölgedeki şarj altyapısı ihtiyacına doğrudan yanıt vermeyi hedefliyor. Yeni istasyon, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde konumlanıyor. Tesla tarafından paylaşılan detaylı adres verilerine göre tam olarak "46 Devlet Sahil Yolu Cd. Ortahisar/Trabzon 61200" konumunda hizmet veriyor. Tesiste aynı anda birden fazla aracın yüksek hızda şarj olabilmesine olanak tanıyan 8 farklı şarj ünitesi yer alıyor.

İstasyonda bulunan şarj üniteleri, araçlara 250 kW'a kadar güç sağlama kapasitesine sahip. Ortahisar'daki bu yeni tesis, Karadeniz bölgesinde uzun yolculuğa çıkan elektrikli araç sahipleri için stratejik bir durak noktası işlevi görecek.

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