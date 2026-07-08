Ünlü Gazeteci Jason Schreier, en çok beklenen oyunlardan olan The Elder Scrolls 6’nın ne zaman çıkacağına dair bilgiler paylaştı.

Şu anda tüm oyunseverlerin gözü GTA 6’da olsa da uzun süredir beklenen bir oyun daha var. Bethesda'nın efsanevi RPG serisi Elder Scrolls’un yeni oyunu uzun yıllar önce duyurulsa da hâlâ pek somut bir gelişmeyle karşılaşmamıştı. Şimdi ise bekleyenleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

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Oyun dünyasının en önde gelen gazetecilerinden biri olan Bloomberg’den Jason Schreier, bir soru cevap oturumunda The Elder Scrolls 6 ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Schreier, oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bilgiler verdi.

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2028 veya 2029’da gelebilir

Schreier, yaptığı açıklamada oyunseverlerin en az 2-3 yıl daha The Elder Scrolls 6’yı beklemek zorunda kalabileceğini ifade etti. Ünlü gazeteciye göre oyun en erken 2028 yılında gelebilir. Ancak geliştirme sürecinin uzaması hâlinde bu tarihin 2029’a, hatta daha sonrasına kaldığını bile görebiliriz. Daha önceki aylarda güvenilir kaynaklardan gelen iddialarda da oyunun çıkmasına hâlâ uzun süre olduğu belirtilmişti. Schreier de bunu destekledi.

Oyunun ilk olarak 2018’de duyurulduğunu belirtelim. Yani hâlihazırda 8 yıllık bir bekleyiş var ve bu daha da uzayacak gibi. Skyrim’in ise 2011 yılında çıktığını belirtmek gerekiyor.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde binlerce çalışanıyla yollarını ayırmıştı. Bundan en çok etkilenen departman ise Xbox ve oyun stüdyoları olmuştu. İyi haber, Microsoft The Elder Scrolls 6 çok fazla önem verdiği için bu yeniden yapılanma sürecinden oyunun geliştirici ekibi etkilenmedi.