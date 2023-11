Oyun dünyasının en büyük etkinliği olan ve her yıl aralık ayında gerçekleşen The Game Awards ile ilgili beklenen duyuru yapılmıştı. Yarım milyar dolara yakın bütçeyle yapılan oyunlar bile aday olamadı. Peki neden?

The Game Awards etkinliği, hem bilgisayar oyuncularını hem de konsol oyuncularını çok yakından ilgilendiriyor. Yılın en başarılı yapımlarının birden fazla kategori içinde aday olarak gösterildiği, 25 ana kategoriden oluşan bu etkinliğin en önemli oylaması; tahmin edeceğiniz üzere Yılın Oyunu Ödülü oylaması.

10 yıldır devam eden bu etkinlikte, oyuncular da her kategori için ayrı ayrı oy kullanabiliyorlar. Son yıllarda çıkan en başarılı yapımları bu yıl gördüğümüz için TGA 2023 etkinliğinin, geçmiş yıllardaki etkinliklere göre çok daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz ancak konumuz bu değil.

Starfield, Diablo IV, COD: MW 3 gibi büyük bütçeli AAA oyunlar; çoğu oyuncu tarafından "bu yıl, yılın oyunu ödülünün sahibi belli" şeklinde yorumlar yapıldı. Bu oyunlar, oyuncular arasında GOTY olarak görülmelerine rağmen TGA'da aday dahi gösterilmediler!

Yapımı 5 yıl süren ve yarım milyar dolar harcanan, yıllardır beklenen; Microsoft'un satın aldığı Bethesda Softworks'un uzay Skyrim'i: Starfield

Her yıl düzenlenen E3 video oyun konferansının 2018 yılında düzenlenen etkinliğinde tanıtılan ve oyuncuların dikkatini çeken devasa yapım Starfield; 2021 yılında Microsoft'un Bethesda Softworks'u satın almasıyla birlikte gelişim sürecine hız katarak, geçtiğimiz aylarda bizlerle buluştu.

Yıllardır Sony'nin PlayStation konsollarında yaptığı "exclusive" etiketi altında çıkardığı özel oyunlarına karşılık olarak Microsoft, Starfield'ı Xbox ve PC özel oyunu olarak çıkardı.

Starfield, 415 milyon dolar gibi inanılmaz bir bütçeyle 5 yıldır geliştirilmesine rağmen ciddi performans ve oynanış sorunlarıyla çıktı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yıllardır; "uzay Skyrim'i", "uzay gemilerinizle istediğiniz gibi savaşabileceksiniz", "yüzlerce gezegen olacak ve hepsi birbirinden farklı olacak" ve benzeri çok iddialı oynanış mekanikleri vadeden Bethesda; oyuncuların beklentisini arşa çıkarmış, sonuç olarak da verilen sözlerin yarısını bile tutamayarak kendini tekrar eden ve oynanış mekanikleri Fallout ve Skyrim'den hâllice olan Starfield'ı piyasaya sürmüştü.

Microsoft gibi dev bir markanın bütçesi, Bethesda gibi oyun sektörünün önde gelen şirketinin tecrübesi maalesef Starfield'ı kurtarmaya yetmedi ve oyun The Game Awards'ta "Yılın Oyunu Ödülü" için aday bile olamadı.

23 yıl önce Diablo 2'nin büyük başarısının, 11 yıl önce Diablo 3'ün büyük başarısızlığının ardından; karşınızda Blizzard'ın en beklenen yapımlarından: Diablo IV

Diablo serisi, hiç şüphesiz izometrik RPG türünün atası sayılabilecek bir oyun. Serinin efsane oyunu Diablo 2, çoğu oyuncunun neredeyse çeyrek asırdır hâlâ oynadığı yapımlardan biri.

Diablo 2 ne kadar başarılıysa, Diablo 3 de bir o kadar başarısız bir oyun. Serinin sevenleri, Diablo 2'nin karanlık hikâyesi ve konseptine uygun atmosferi sonrasında, Diablo 3'ün renkli dünyası ile oyunu yerden yere vurmuştu.

12 yıllık bekleyişin ardından ortaya çıkan iş, oyuncuları hiç memnun etmemişti. Yıllar geçtikten sonra, oyuna eklenen yeniliklerle Diablo 3 de toparlamayı başaran oyunlardan biri olmuştu.

Bundan 4 yıl önceki BlizzCon etkinliğinde, bazı oyuncuların hiç beklemediği bazı oyuncuların ise yıllardır beklediği Diablo IV, sürpriz bir şekilde duyurulmuştu.

Büyük ses getiren bu duyuru, oyun çıkana kadar gündemde kalmaya devam etti. Diablo IV'ün çıkışından bir yıl önce, Blizzard; mobil cihazlar ve bilgisayar için Diablo Immortal adında ücretsiz bir oyun çıkardı.

Oyuncular tarafından "Pay2Win" olarak adlandırılan "oyuna en çok para yatıran en güçlü olur" prensibiyle oynanan bu oyun, tabii ki oyuncuları büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Diablo Immortal, Metacritic'te AAA oyunlar içinde en düşük oyuncu puanına sahip oyunlardan biri oldu.

Peki bunları neden anlattık? Yukarıdaki hikâyenin, Diablo IV'ün GOTY oylamasına aday gösterilmemesi ile ne alakası var? Şöyle ki, Diablo Immortal çıktıktan 1 yıl sonra çıkan Diablo IV; gerek grafik bakımından gerekse oynanış mekanikleri bakımından Diablo Immortal'a çok benziyordu.

Hikâyenin sığ oluşu ve oyun içi teknik problemlerin göz ardı edilemeyecek seviyede olması, 11 yıldır yeni bir Diablo oyunu bekleyen oyuncuları çıldırtmıştı.

Oyunu satın alan oyuncular, soluğu Metacritic'te alıyor ve Diablo IV'ü 0 puan yağmuruna tutuyorlardı. Durum böyle olunca, Diablo IV; Metacritic'te otoritelerden 86 puan ortalaması almış olsa da oyunculardan 2.2 puan aldı.

Tüm bunlar birleşince de maalesef Diablo IV, "Yılın Oyunu Ödülü" adayı dâhi olamayan bir oyun oldu.

Battle.net istemcisi üzerinde özel bir ikonu bile bulunmayan Call of Duty oyunu: Call of Duty: Modern Warfare 3

Geçtiğimiz yıl çıkan CoD: MW 2'nin devam oyunu olarak çıkan ancak bir devam oyunu olmanın aksine, âdeta bir "ek paket" olan CoD MW 3; serinin sevenlerini ciddi şekilde üzerek 1.7'lik Metacritic oyuncu skoru ile 2023'ün en başarısız oyunlarından biri oldu.

1999 TL gibi fahiş bir fiyat etiketine sahip olan CoD: MW 3 öyle bir oyun ki, Blizzard; Battle.net istemcisinde bu oyuna özel bir ikon ekleme gereksinimi bile duymamış.

Oyunun başlatma ekranında, CoD: MW 2'nin arayüzüne oldukça benzeyen, sadece yeşil yerine kırmızı renge boyanmış özensiz bir arayüz bizi karşılıyor.

Yaklaşık 4-5 saatte bitirilebilen bir hikâye moduna sahip olan CoD: MW 3; görevlerin basitliği, oyuncuya sanki çevrim içi bir looter shooter oyunu oynuyor hissiyatı yaratan, silah bulduğunuzda absürt bir şekilde "silah bulundu" tarzında animasyonlarla ciddiyetten oldukça uzak bir oynanış sunuyor. Bir önceki oyundaki "No Russian" görevinin ağırlığı bu oyundaki "No Russian" görevinde hiç yok, sadece olsun diye konulmuş; oyunun aceleye getirildiği çok belli.

Bu kadar hata ve basitlik, kesinlikle Call of Duty markasına yakışmıyor. TGA jürileri de bunun farkına varmış olacaklar ki oyunu "Yılın Oyunu Ödülü" adaylığına bile layık görmemişler.

Peki 2023 için yılın oyunu ödülüne layık görülen oyunlar arasından hangi oyunun GOTY ödülünü kazanma şansı en yüksek?

Oyun dünyası için dopdolu bir yıl geçirdiğimiz aşikâr. Durum böyle olduğundan, yukarıda bahsettiğimiz oyunların hiçbiri GOTY için aday gösterilmedi. Geçen seneye baktığımızda, Stray gibi basit ve kısa bir oyunun bile yılın oyunu adaylarından biri olmasına karşın, yapımı için yarım milyar dolar harcanan Starfield; GOTY olması beklenen oyunlardan biri olmasına rağmen aday bile gösterilmedi.

Yanlış anlaşılmasın, Stray kötü bir oyundu demiyoruz ancak bu yılki oyunlarla yarışamayacak bir oyundu. Gelelim asıl konumuz olan titanların savaşına. Hem oyuncular tarafından hem de otoriteler tarafından çok yüksek Metacritic puanı alan oyunlar, beklendiği gibi yılın GOTY adayları oldu.

Bu adaylar içerisinde eli en güçlü olarak gördüğümüz 3 oyun var, bunlar; 96 puanlık Baldur's Gate 3, 94 puanıyla Alan Wake II ve 96 puanıyla efsanevi oyun serisi Zelda'nın son oyunu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Zelda serisi, oyun dünyasının en önemli oyunu olarak kabul edilen ve tüm zamanların en yüksek Metacritic puanına sahip oyun serisi. Serinin son oyunu olan Tears of the Kingdom'da 96 Metascore'u ile ciddi bir başarıya imza attı, listede GOTY ödülünü kazanma şansı en yüksek oyun diyebiliriz.

GOTY kazanma şansı en az Zelda kadar yüksek olan bir diğer oyun ise Baldur's Gate 3. Sıra tabanlı RPG oyunları içinde bugüne kadar çıkmış en başarılı, en kapsamlı ve en iyi hikâye anlatımına sahip oyun desek yeridir.

2 milyondan fazla kelime barındıran, diyalogların istemeyeceğiniz kadar bol olduğu bu oyunun yapımı için ne kadar yoğun bir emek harcandığı ortada. İçeriğimizle alakası yok ancak belirtmeden edemeyeceğiz; milyonları aşan kelime sayısına rağmen Baldur's Gate 3, şaşırtıcı bir şekilde kaliteli bir Türkçe dil desteği ile geliyor.

Her kesime hitap etmeyen ancak hitap ettiği kesime mükemmel bir deneyim yaşatan Alan Wake II, yılın en sevilen ve en başarılı korku oyunlarından biri olarak 94 Metacritic puanı ile türü gereği GOTY kazanma ihtimali diğer oyunlara göre biraz daha düşük.

Durum her ne kadar böyle olsa da The Game Awards bu sonuçta, Alan Wake II'nin veya Marvel’s Spider-Man 2'nin GOTY alması bizi hiç şaşırtmaz ancak beklenmedik bir oyunun bile yılın oyunu ödülünü aldığını görmemiz işten bile değil.

7 Aralık tarihinde, yılın oyununun da belli olacağı; dünyanın en büyük oyun etkinliği olan The Game Awards'ın, bu denli sevilen ve beklenen oyunları GOTY için neden aday bile göstermediğini inceledik.

Bize sorarsanız Starfield gibi bir oyunun ne olursa olsun en azından GOTY ödülüne adayı olması gerekirdi diye düşünüyoruz ancak görüldüğü üzere jüriler bizim gibi düşünmemiş.

Bu 3 değerli oyunun neden GOTY ödülüne aday gösterilmediklerinin yanı sıra, hangi oyunun yılın oyunu olma ihtimalinin en yüksek olduğunu kendi fikirlerimizle belirtmiş olduğumuz bu içeriğe yorumlar kısmından eklemek istediklerinizi ve "bence bu oyun yılın oyunu ödülünü alır" dediğiniz oyunları bizlerle paylaşmanızı dört gözle bekliyoruz!