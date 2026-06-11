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2010'da çıkan ve Facebook'u anlatan The Social Network'ün devam filmi The Social Reckoning'den ilk fragman geldi.

2010 yılında çıkan ve Facebook’un kuruluşunu anlatan Social Network filmi, döneminin en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirilmiş ve birçok ödül almıştı. Yakın zamanda ise Social Network’ün farklı oyuncularla çekilen devam filminin geleceği açıklanmıştı.

Şimdi ise bu filmle ilgili beklenen gelişme yaşandı. The Social Reckoning ismini alacak Social Network’ün devam filminden ilk tanıtım fragmanı resmen paylaşıldı. Fragmandan filmde bizi nelerin beklediğine bakabiliyoruz.

The Social Reckoning’den ilk fragman

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The Social Reckoning filmi The Wall Street Journal’ın 2021 yılında araştırmaları sonucunda yayımladığı Facebook dosyalarından esinlenecek. Film, Facebook’ta genç bir mühendis olan Frances Haugen’in WSJ muhabirleriyle birlikte çalışarak teknoloji devinin en gizli sırlarını ifşa etmesini anlatacak. Hikâyenin gerçek dünyada yaşananlardan uyarlandığını belirtelim.

Filmi bu sefer David Fincher yönetmiyor. Onun yerine ilk filmin senaryosunu yazan Aaron Sorkin’in yönetmen koltuğunda oturduğunu görüyoruz. Sorkin yine senaryoyu kaleme aldı. Fragmana baktığımızda oldukça hareketli geçeceğini, son yıllardaki teknoloji dünyasını sarsan en büyük olaylardan birini detaylarıyla izleyebileceğimizi görüyoruz.

Kadrodan da bahsedelim. Bu sefer Mark Zuckerberg rolünde Jesse Eisenberg yok. Onun yerine Succession’dan tanıdığımız ödüllü oyuncu Jeremy Strong yer alıyor. Fragmana baktığımızda Strong’un rolde başarılı olabileceğini görebiliyoruz. Özellikle sesi ve konuşmasını Zuckerberg’e ciddi anlamda benzemiş. Strong’un yanı sıra filmde Mikey Madison, Jeremy Allen White, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr gibi isimleri de göreceğiz.

The Social Reckoning film, 9 Ekim 2026 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.