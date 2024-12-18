Threads kullanıcıları için gönderi zamanlama özelliği test aşamasında. Yeni özellik sayesinde gönderiler belirli bir zamanda yayınlanabilecek.

Meta yine yepyeni bir özellikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Threads'in gönderi zamanlama özelliğini test ettiği ortaya çıktı. Kullanıcılar artık Threads üzerinde gönderi planlayabilecek.

Instagram başkanı Adam Mosseri, bu yeni özellik hakkında detaylı bilgi verdi. Meta'nın sosyal ağı Threads, kullanıcıların gönderilerini belirli bir zamanda yayınlamalarını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni gelecek olan bu özellik sayesinde gönderi oluşturma menüsündeki üç noktalı menüden gönderi zamanlama seçeneği kullanılabilecek.

Henüz test aşamasında

Tüm zamanlanmış gönderiler, taslaklar klasöründe saklanacak ve kullanıcılar burada düzenleme, silme veya yayınlanma zamanını değiştirme işlemlerini yapabilecekler. Mosseri, şirketin bu özellik üzerinde aylardır çalıştığını belirtti. Sızdırılan haberlerde bu yıl içerisinde neredeyse birkaç kez gönderi zamanlama özelliğinin üzerinde çalışıldığı ortaya çıkmıştı.

Test aşamasının da doğrulanmasıyla birlikte, kullanıcıların merak ettiği tek bir soru var: Bu özellik ne zaman kullanıma sunulacak? Henüz kesin bir tarih verilmemiş olsa da, bu haftanın başlarında Instagram, kullanıcıların doğrudan mesajlarını zamanlamasına olanak tanıyan bir özelliği devreye soktu. Instagram, ana akış gönderileri için zamanlama özelliğini daha önce kullanıma sunmuştu. Threads için test aşamalarının da yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.