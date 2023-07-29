Zuckerberg'in iddiaya göre bir iş toplantısında kaydedilen açıklamasına göre, ilk başta kayıt olan 100 milyon Threads üyesinin sadece yarısından azı şu anda programı kullanıyor.

Geride bıraktığımız Temmuz ayında Instagram'ın Threads platformunun büyük bir başarı elde edeceği ve Elon Musk'ın adını "X" olarak değiştirdiği Twitter için gerçek bir tehdit oluşturacağı konuşuluyordu. Başta gerçekten öyle olacak gibi de görünüyordu zira ilk beş gün içinde tam 100 milyon kişi Threads'e kaydoldu.

Ancak görünüşe göre bu Threads’e kaydolan insanların yarısından azı bile platformda kalmamış, terk etmişler. Bir iş toplantısında kaydedildiği söylenen ses kaydına göre Meta patronu Mark Zuckerbergi Threads’i indirip kaydolan 100 milyon kullanıcısının 50 milyondan fazlasının platformdan gittiğini belirtmiş.

Yine de beklentiyi aşmış

Reuters tarafından iddia edilene göre bir iş toplantısının ses kaydında Zuckerberg, Threads’in henüz tam anlamıyla istedikleri noktada olmadığını kabul ettiklerini ancak 100 milyon kişinin yarısından azının platformda aktif olarak kalmasının beklentilerinin üstünde bir sonuç olduğunu belirtmiş.

Threads kullanımındaki düşüş, Zuckerberg tarafından doğal bir durum olarak nitelendirilmiş: "Açıkçası, 100 milyondan fazla insan katıldıysa, hepsinin ya da hatta yarısının burada kalması harika olurdu. Henüz o noktaya gelmedik. Platformun özellikleri genişledikçe kullanıcı oranı da artacaktır. Bir arama özelliği ve Threads masaüstü uygulaması bu doğrultudaki eklemelerden ikisi olacak.”

Threads’in Ürün Yöneticisi Chris Cox'a göre de Threads'i terk eden kullanıcıları geri dönmeye ikna etmek için sitenin daha fazla kalıcılığı artırıcı özelliğe ihtiyacı var. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.