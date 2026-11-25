Tidal, tamamı yapay zekâyla üretilen şarkıları artık kataloğunda istemiyor.

Yüksek ses kalitesiyle bilinen müzik dinleme platformu Tidal, yapay zekâdan yardım almakla müziği tümüyle ona bırakmayı birbirinden ayırıyor. İlkiyle bir sorunu yok; ikincisine ise artık izin vermeyecek. Şirket, baştan sona yapay zekâyla üretilen şarkıların yüklenmesini yasakladığını, katalogdaki milyonlarca parçayı da kaldıracağını duyurdu.

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Oysa daha önce bu şarkıların telif gelirlerini kesmiş, yapay zekâ ürünü olduklarını belirten etiketler kullanmaya başlamıştı. Şirketin açıklamasına bakılırsa bunlar da yetmedi. “Yapay zekâ çöplüğü” diye nitelediği birikimin önünü alamayan Tidal, müzisyenlerin haklarını korumak için bu kez söz konusu şarkıları doğrudan kataloğundan çıkarıyor.

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Her gün 80 ila 85 bin parça reddedilecek

Tidal tarafından paylaşılan verilere göre son 90 günde platforma yüklenen şarkıların yüzde 43’ü tamamen yapay zekâyla üretildi. 6 Kasım’da ise oran yüzde 60’ı aştı. Yani o gün yüklenen her beş parçadan üçünde üretimi bütünüyle yapay zekâ üstlendi.

Yeni kurallar 9 Aralık’ta uygulanmaya başlayacak. Böylece her gün platforma yüklenmek istenen ortalama 80 ila 85 bin yapay zekâ parçası doğrudan reddedilecek. Mevcut katalog da ayıklanacak; yıl sonuna kadar kaldırılan şarkı sayısının 29 milyonu bulması bekleniyor.

Çoğunu kimse dinlemiyor, yine de müzisyenlerin bulunmasını zorlaştırıyor

Platformdaki yaklaşık 27 milyon yapay zekâ şarkısı, kataloğun yüzde 6,3’ünü oluşturuyor. Buna karşılık bu parçaların yüzde 96’sı son üç ayda bir kez bile dinlenmedi.

Dinlenmemeleri, etkisiz oldukları anlamına gelmiyor. Sayıları arttıkça müzisyenlerin keşfedilmesi zorlaşıyor. Ünlü sanatçıları taklit eden sahte içerikler de dinleyicileri yanıltıyor. Tidal’ın bugüne kadar sanatçı taklidi yaptığını tespit ederek kaldırdığı parça sayısı 65 bini aştı.

Spotify ve Apple Music etiketliyor, Tidal kaldırıyor

Spotify ve Apple Music şimdilik bu şarkılara etiket koymakla yetiniyor. Deezer ise dinlemek istemeyenler için bir filtre sunmaya hazırlanıyor. Tidal’da böyle bir tercih söz konusu olmayacak; tamamı yapay zekâyla üretilen şarkılar katalogdan çıkarılacak.

Aslında benzer bir yasağı ocak ayında Bandcamp getirmişti. Yani bu kararı alan ilk platform değil Tidal. Ancak ana akım müzik platformları arasında bu kadar katı bir uygulamaya geçen ilk şirket o oldu.