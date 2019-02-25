İngiliz çocuk vakfı Barnardo's, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından TikTok'a karşı ebeveynleri uyarıyor.

Eski adı Musical.ly olan ve daha sonra ismi TikTok olarak değişen uygulama, özellikle ülkemizde genç ve çocuk diyebileceğimiz kesim tarafından yoğun olarak kullanılıyor. İngiliz çocuk vakfı Barnardo's, pedofililerin, çocukların uygunsuz görüntülerini almak için en çok bu uygulamadan faydalandığını açıkladı.

Barnardo's, bugüne dek TikTok'tan bu yönde içerikler alınmaya çalışıldığına ve çocukların taciz edildiğine dair çok fazla şikayet aldıklarını ve ebeveynleri konuyla ilgili ciddi bir biçimde uyardıklarını belirtti.

İşte İngiliz vakfın açıklamaları:

''Çocuk istismarı denilince yeteri kadar desteklenmeyen ya da eğitimsiz çocuklar aklımıza geliyor ancak normal ve huzurlu ailelerin çocukları da bu tip istismarlara maruz kalabilir."