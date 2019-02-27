TikTok, Dünya Genelinde 1 Milyar İndirme Barajını Aştı

Türkiye genelinde 30 milyona yakın bir indirme alan TikTok, tüm dünya genelinde 1 milyar barajını aşarak erişilmesi güç bir rekora imza attı.

Sevseniz de sevmeseniz de TikTok'un en azından nicelik olarak başarısı parmak ısırtıyor. Çin menşeli ByteDance şirketinin sahibi olduğu, sadece geçtiğimiz ocak ayında iOS ve Android'de 71 milyon indirme alan uygulama, toplamda 1 milyar barajını aşarak büyük bir rekora imza attı.

Üstelik TikTok'un bu 1 milyar indirme sayısına uygulamanın Çin'deki indirme sayıları eklenmemiş durumda. Çin menşeli bir uygulama olduğunu ve Çin'in nüfusunu düşündüğümüzde, bu sayının çok daha korkunç bir seviyeye geleceğini tahmin etmek pek de zor değil.

1 milyar indirmenin 663 milyonunun 2018 yılında gerçekleştiği belirtiliyor. Facebook, geçtiğimiz yıl toplamda 711, Instagram ise 444 milyon indirme almıştı. Bu sayılara göz attığımızdai kullanıcı kitlesi veya içerik kalitesi tartışmalı olsa da ortada gerçekten büyük bir ticari başarının olduğu kesin. Bakalım TikTok çılgınlığı daha ne kadar sürecek.