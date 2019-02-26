Yeni bir soruşturmaya göre resmi bir Facebook çalışanı sayılmayan içerik moderatörleri zorlu çalışma şartları yüzünden ofiste uyuşturucu kullanıp cinsel ilişkiye giriyorlar.

Facebook, eskisi kadar popüler olmasa da hala dünyanın en büyük sosyal medya platformu ve aktif kullanıcı sayısı milyarlarla ifade ediliyor. Her gün yüz milyonlarca kişi ve sayfanın paylaşımda bulunduğu bir platformda ‘zararlı’ içerikleri tespit etmek ve temizlemek kolay bir iş değil. Bu nedenle Facebook içerik moderatörlerinin önemli bir görev üstlendiklerini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte Facebook, tüm platformu tek başına denetleyebilecek kadar büyük bir şirket değil. Bu nedenle Facebook ile anlaşması bulunan bazı şirketler, bünyelerinde çalıştırdıkları Facebook içerik moderatörleri ile Facebook’un daha nezih ve aile dostu bir yer olmasını sağlıyor. Ne yazık ki içerik moderatörlerinin çalıştıkları yerler ise o kadar nezih ve aile dostu değil.

The Verge'dan Casey Newton, Birleşik Devletler’in Arizona eyaletindeki bir içerik moderasyonu şirketini ziyaret etti ve kapsamlı bir soruşturma yayınladı. Newton’ın elde ettiği verilere göre içerik moderatörleri bir Facebook çalışanı olarak sayılmıyorlar. Çalışma şartları ve psikolojileri oldukça kötü durumda. Üstelik aldıkları maaşlar, Facebook çalışanları ile kıyaslanamayacak kadar düşük.

Yayınlanan soruşturmaya göre içerik moderatörleri, tüm gün şiddet, çocuk istismarı, ırkçılık gibi içeriklerle uğraştıklarından sağlıklı bir psikolojiye sahip değiller. Bu nedenle pek çok içerik moderatörü psikolojisini zinde tutmak için uyuşturucu kullanıyor. Dahası, moderatörler ofislerde yalnızca uyuşturucu kullanmıyor, aynı zamanda cinsel ilişkiye de giriyorlar. Ortada düşük bütçeli bir Wolf of Wall Street söz konusu ancak tema keyif değil çile üzerine.

Business Insider, Newton’ın soruşturmasını doğrulamak için Birleşik Devletler’deki başka bir Facebook içerik moderatörü ile iletişim kurdu. Moderatör, gerçekleştirdikleri temizlik sayesinde Facebook’un yangın yeri olmasını engellediklerini belirtirken, buna rağmen bir Facebook çalışanı sayılmadıklarını belirtti.

Kendi ofislerinde cinsel ilişkiye giren ya da uyuşturucu kullanan birini daha önce duymadığını fakat yapan kişilere şaşırmadığını belirten moderatör, yılda 240 bin dolar kazanan standart bir Facebook çalışanının aksine içerik moderatörlerinin yalnızca 20-30 bin dolar kadar kazandığını belirtti. Kazandığı paranın yarısının ev kirasına gittiğini, kalan yarısının ise araba taksidi ve öğrenim kredisine yetmediğini belirtti.