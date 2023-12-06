TikTok, çıktığı ilk senelerden beri oldukça tartışmalı bir uygulamaydı. Gerek reklam poliçesi gerek bünyesinde gerçekleşen birtakım garip olaylar, uygulamaya karşı ön yargı oluşmasına sebep oldu.

Daha önce ülkemizde pek çok sitenin engellenmesine şahit olmuştuk. X (Twitter), YouTube ve Wikipedia gibi büyük mecraları da içerisinde bulunduran bu engel, günümüzde TikTok için de konuşuluyor. Peki ama buna gerçekten gerek var mı?

Evet bazen gerçekten de bu sosyal medya platformunda çok tuhaf kişiliklerle karşılaşabiliyoruz ancak bu kişiler koskoca bir uygulamanın kapatılmasına sebebiyet verebilir mi veya vermeli mi? Sizler için bu olayı hem inceledik hem de biraz eleştirdik.

İçeriğimizin başında da bahsettik: TikTok, çıktığı ilk senelerden itibaren pek çok kişinin ön yargıyla baktığı bir sosyal medya platformu.

TikTok, sosyal medya sektörüne ilk girdiği yıllarda önümüze çıkardığı garip reklamlarla çok kez konuşulmuştu. Evet, o dönemlerde insanlar gerçekten haklılardı çünkü önünüze çıkan reklamla alakalı veya alakasız olsanız bile görmeniz kaçınılmaz bir olaydı. Ancak daha sonra reklam politikasında köklü bir değişikliğe giden TikTok, bu olayları pek çok kişiye unutturmuştu.

Günümüzde ise daha çok Z kuşağının kullandığı, yabancı insanların orayı bir meme (mim) aracına dönüştürmesi; bu mecrayı en eğlenceli kılan yönlerinden biriydi. Ancak son dönemlerde eminiz ki birçoğunuz görmüştür; TikTok'ta yayın açan orta yaşlarında bir kadın, hükûmetin bile radarına girmiş ve toplum tarafından linç edilmişti.

Ancak bu kadarına gerek var mıydı diye düşünmeden edemedik çünkü kendisinin açıklamasına göre bu işi yapmak istemese de yapmak "zorunda" kalmış.

Bunun sebepleri ise aslında epey aşikâr: geçimsizlik, yüksek kira fiyatları ve imkânsızlık. Tabii böyle bir yayın yerine başka bir işte çalışabilir miydi sorusu ise açık uçlu bir soru. Özellikle son dönemlerde bu tarz sosyal medya platformlarından para kazanmak aşırı kolaylaşmışken yolda gördüğünüz rastgele bir insan bile TikTok'ta gece yayını açarak dans eşliğinde para kazanıyor olabilir.

Bence günümüzün asıl sorunu da bu zaten, ünlü olmanız için yapmanız gereken tek şey yayınlarınıza/videolarınıza biraz "absürt renk" katmak. Kimileri bunu şaklabanlık olarak değerlendirirken kimileri de bunu gerçekten komik bulabiliyor.

Ancak biliyorsunuz ki Türk aile yapısı oldukça hassas olduğundan bu tarz yayınlardan etkilenerek ailenizi çok kolay bir şekilde yıkabiliyorsunuz. Mesela az önceki konuya dönelim; kadın, yayın açtığı için gözaltına alınmıştı değil mi?

Peki neden yayına bağış atanlar ters kelepçe gözaltına alınmadı? Sonuçta kimilerine göre ahlaksızlık olan bu davranışa alkış tutanlar da o zaman bu duruma bağış atanlar değil midir? Sizler kimsenin izlemediği, sizlere bağış atılmadığı bir yayını sürdürmek ister miydiniz veya sürdürür müydünüz?

Üstelik bu olay Türkiye'de hiç yeni bir konu da değil. Twitch platformuna az çok aşinaysanız biliyorsunuzdur. Burada zamanında dönen olayların haddi hesabı yok.

Zamanında pek çok yayıncının da nasibini aldığı bu olaylar çok da uzak olmayan geçmişte gerçekleşmişti. Hot tub yayınları, Türk aile yapısını bozacak birtakım olaylar, kara para aklama işleri ve daha nicesi... Az çok hatırladınız değil mi? Peki bu olaylar sonrasında hiç ters kelepçe gözaltına alınan bir yayıncı hatırlıyor musunuz? Biz hatırlamıyoruz.

Evet belki de gerçekten sorgulanan, önümüze düşmeyen kişiler olabilir ancak şu an bile gidip baksanız ismi zamanında "bitçi" olarak ortaya çıkan isimlerin hâlâ yayın açtığını görebilirsiniz. TikTok için böylesine derin bir temizleme gerçekleşirken Twitch'i veya diğer sosyal mecraları TikTok'tan ayıran şey tam olarak nedir?

İnanın bu sorunun cevabını biz de bilmiyoruz ancak kesin olarak emin olduğumuz şey var ki o da hiçbir sosyal medya platformunun kapatılmasını istemediğimiz. TikTok için oldukça hassas olan bu durum, bütün mecralara uygulanarak komple bir güvenli internet ortamı yaratılabilir.

Burada yayıncılar bizlere darılmasın, sözümüz tabii ki hepsine değil. Ancak olayları derinlemesine takip eden okuyucularımız eminiz ki bize hak verecektir, bu tür olaylar her platformda gerçekleşir. Örneğin Instagram'da geçen aylarda uyuşturucu satışı yapıldığına dair haberler bile görmüştük.

Peki ne yapılması lazım?

Bu sorunun cevabı bizce o kadar da komplike değil, yukarıda da daha önce belirtmiştik. Güvenli internet ortamı yaratmaya devlet bu kadar takıntılıysa o zaman her sosyal medya platformunun tıpkı TikTok gibi denetlenmesi gerek, sonuçta bu tarz yayınlara bir tıkla erişmek günümüz dünyasında kolayca mümkün.

Kaldı ki bu yayınların bizce kaldırılmasına da gerek yok, sonuçta yayıncı da izleyen de memnunsa burada herhangi bir sözün söylenmemesi gerekir. Veya bu tarz yayınlara yaş sınırlaması getirelerek de çocukların ve gençlerin ulaşmasının önünü kolayca kesebilirler.

Burada aslında sitem ettiğimiz konu sürekli TikTok'un gündemde olması, herhangi bir sosyal mecrada bu tarz politakalar uygulanmazken TikTok'a gelen bu ağır eleştiriler bizce biraz haksız. Sonuçta bundan 1-2 ay önceki yayınlara bakarsanız teröristlerin bile yayın açtığını kolayca görebilirdiniz.

Ancak şimdi hepsi bir anda kayboldu, nereye kayboldu dersiniz? Muhtemelen başka platformlarda hâlâ faaliyetlerini devam ettirecekler. Keşke cinsel içeriklere bu denli duyarlı olmamız yerine bu tarz platformlarda beyin yıkayan kişilerin önü kesilse. Ülkece yanlış olaylara ve yanlış kişilere "had bildirmede" üstümüze yok.

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