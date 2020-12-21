TikTok, yetenekli genç müzisyenleri arayan "Parlayan Yıldızlar" yarışmasının 20 finalistini açıkladı. Finalistler, yılbaşı özel yayınında yer alma fırsatı yakalayacaklar.

"Parlayan Yıldızlar" kampanyasıyla müziğin yeni yeteneklerini keşfetmek için kullanıcılarını müzikal performanslarını sergilemeye davet eden TikTok, Avrupa Müzik iş birliğiyle 2-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği yarılmanın 20 finalistini açıkladı. Parlayan Yıldızlar yarışmasına kayıt yaptıran kullanıcılar, yarışmaya özgün müzik eserleri ile katılmışlardı.

Parlayan Yıldızlar yarışmasının Jüri üyeleri arasında DJ Serdar Ayyıldız, müzik sanatçısı Hakan Menguç, müzik grubu Sufleband, ünlü şarkıcılar Aydilge Sarp, Özgün Uğurlu, Gökcan Sanliman ve müzik yapımcısı, besteci ve söz yazarı Tarık İster bulunuyor. Jürinin belirlemiş olduğu 20 finalist, TikTok Live üzerinden yapılacak özel Yılbaşı Gecesi etkinliğinde konuk olarak yer alma fırsatı bulacak. Ayrıca ilk 50’ye giren tüm katılımcılar özel hediyelere sahip olacaklar.

Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan TikTok, müziğe yeni başlayanlar da dahil olmak üzere birçok müzisyen eserlerini paylaşmak ve kitlelere ulaşmak için TikTok’taki potansiyeli gördüğünü ifade ederken; son zamanlarda dikkat çeken Ceren Cennet, Ece Mumay, Fatih Bulut ve Kimbureyhan gibi isimlerin TikTok üzerinden geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.

TikTok Parlayan Yıldızlar yarışmasının 20 finalisti