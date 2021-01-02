Kısa video izleme platformu TikTok, kullanıcılarına yakın zaman içerisinde elektronik ödeme hizmetini sunacak gibi duruyor. Şirket, Çin'de elektronik ödeme hizmeti için resmen başvuruda bulundu.

Elektronik ödemeler, özellikle son birkaç yıl içerisinde büyük bir artış yaşadı. Birçok uygulama ve platform, bu sistemi entegre etmeye ve farklı hizmetler sunmaya başladı. Görünüşe göre TikTok da uygulama içi ödemeleri kullanıcılarına sunacak olan platformlar arasındaki yerini alacak.

Digital Information World'de yer alan habere göre TikTok'un üst kuruluşu ByteDance, Çin'de TikTok adı altında yeni elektronik ödeme için başvuruda bulundu. Kaynakların aktardığı bilgiye göre bu ticari markanın uluslararası sınıflandırması bulunuyor ve 36 Finansal Fikri Mülkiyet Yönetimi kategorisini kapsıyor.

TikTok da uygulama içi ödeme sistemine geçiyor

ByteDance, Eylül 2020'de Çinli üçüncü taraf ödeme servisi UIPay'i bünyesine katmıştı. TikTok, bu hamleyle birlikte uygulama içi ödeme hizmetini kendi bünyesinde kullanabilmenin önünü açmış oldu. Şirket, bu satın alma işlemi sayesinde Çin'de ödeme lisansı alabilmişti.

Aslında ByteDance'in uygulama içi ödeme konusunda yaptığı tek yatırım UIPay'i satın almak da değil. Şirket, Haziran 2020'de üç farklı ödeme lisansı daha almıştı. Tüm bunlar, ByteDance'in bünyesinde bulundurduğu çeşitli hizmetlerle birlikte TikTok'a da elektronik ödeme seçeneğini sunacağı anlamına geliyor.

TikTok, son yıllarda büyük sıçrama yapan platformlardan bir tanesi haline geldi. Çin ile arasındaki gerilim sebebiyle Hindistan'da engellenen uygulama, ABD yönetimi tarafından da hedef tahtasına oturtuldu. Trump yönetimi, TikTok'un ulusal güvenliği tehdit ettiğini dahi söyledi.

Ancak TikTok, tüm bunlara rağmen büyümeye devam etti. Dünya genelinde en çok indirilen uygulamalardan bir tanesi olmayı başaran TikTok, elektronik ödeme özelliğinin de gelmesiyle birlikte hızlanarak büyümeye devam edecektir.