TIME Dergisi 2020 Yılın Kişisi - Joe Biden ile Kamala Harris

TIME Dergisi, son sayısında "Yılın Kişisi"nin kim olduğunu paylaştı. Kapakta yer verilen Yılın Kişisi, bu kez iki kişi olarak karşımıza çıktı. Geleneği bozmayan dergi, yine bir ABD seçiminden sonra ABD'nin yeni başkanını Yılın Kişisi olarak gösterdi. Elbette Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris'ten ayrı düşünülmemişti.

Geçtiğimiz günlerde tarihinde ilk kez "Yılın Çocuğu"nu seçerek gündem olan TIME Dergisi, şimdi de "Yılın Kişisi"nin kim olduğunu açıkladı. ABD'de seçim olduğu zaman genelde yeni başkanı Yılın Kişisi olarak seçen dergi, bu yıl da geleneği bozmadı. Ancak esas sürpriz, Yılın Kişisi'nin iki kişi olarak seçilmesiydi.

TIME Dergisi'nin son kapağıyla açıklanan Yılın Kişisi, Joe Biden ile Kamala Harris oldu. Ülkenin ilk siyahi, kadın ve Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçen Kamala Harris, TIME tarafından da görmezden gelinmedi. Seçimi Biden'a kazandıran isim olarak da tanımlayabileceğimiz Harris, Biden'la birlikte Yılın Kişisi olarak kayıtlara geçti.

İşte TIME Dergisi'nin son kapağı

TIME Dergisi, 1927 yılından beri o yıl için önemli olan kişi ya da kişileri "Yılın Kişisi" olarak seçiyor. Bugüne dek Adolf Hitler, Josef Stalin, II. Elizabeth, Bill Clinton, Vladimir Putin, Mark Zuckerberg ve Donald Trump gibi isimleri Yılın Kişisi olarak gösteren dergi, bu yıl da yine bir politikacıyı Yılın Kişisi olarak seçmiş oldu.