Togg T10X için 2024 yılı sipariş dönemi 6 Ocak'ta başlayacak. Bu yıl çekiliş yapılmayacak, öncelik daha önce kurada çıkmayanlarda olacak.

"Türkiye'nin otomobili" sloganıyla tanıtılan yerli elektrikli otomobil Togg T10X, geçtiğimiz yıldan itibaren yollardaki yerini almıştı. Geçtiğimiz yıl 19 bin 583 adet T10X sahiplerine kavuşmuştu. Araca sahip olacak kişiler yapılan çekilişle belirlenmişti. Şimdi de bu yılın sipariş tarihleri belli olurken önceliğin geçen yıl kurada çıkmayanlara verileceği duyuruldu.

İşte 2024 yılı için Togg sipariş tarihleri

Togg'un resmî X hesabı üzerinden açıkladığı sipariş tarihleri üçe ayrılmış durumda. Bu sipariş tarihleri ise şu şekilde:

6-10 Ocak: 2023 yılı kurasında yedek talihli listesinde yer alan ve konfigürasyon yenilemesi yapmak isteyen kullanıcılar.

15-19 Ocak: 2023 yılındaki çekilişe katılan ancak asil ya da yedek listesinde yer alamayan kullanıcılar.

20 Ocak ve sonrası: Genel sipariş dönemi (siparişler tüm kullanıcılar için açılacak)

ToggT10X'in özelliklerini de hatırlayalım

Togg T10X'in V1 RWD, V2 RWD ve V2 RWD (Uzun menzil) versiyonları bulunuyor. Elektrikli aracın Kapadokya, Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Oltu ve Kula adlı renk seçenekleri bulunuyor. Elektrikli SUV'un özellikleri ise şu şekilde:

Motor Gücü 160 Kw Beygir Gücü 218 HP Tork 350 Nm Azami Hız 180 km/s Motor Türü Permanent Magnet Synchronous Motor Ortalama Yakıt Tüketimi 16,9 kWh/100km Ağırlık 2126 kg Bagaj Hacmi 441 litre

Togg ayrıca anahtarsız giriş, ısıtmalı koltuklar, Hi-Fi ses deneyimi, uçtan uca ekran, kör nokta asistanı, kablosuz şarj ünitesi, akıllı adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi gibi pek çok ek özelliğe de sahip.

Togg T10X fiyatları