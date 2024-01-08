Togg, otomobilleri evde şarj etmeye olanak tanıyacak kendi şarj ünitesini Trumore'da satışa sundu.

Nisan ayında yollarda görmeye başladığımız Togg T10X, 2023 yılında ülkemizde en çok satan elektrikli 22otomobil olmayı başarmıştı. 2024 yılı için sipariş dönemine geçtiğimiz günlerde başlayan şirket, şimdi de yepyeni bir ürünle karşımıza çıktı.

Togg, kendi şarj ünitesini satışa bugün sundu. Cihaz, şirketin Trumore isimli uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

22kW’lık şarj ünitesi 25 bin 500 TL’lik ücrete sahip

Togg’un duvar şarjı ünitesi, 22kW’lık güce sahip. Alternatif akım (AC) ile çalışan cihazın fiyatı ise 25 bin 500 TL olarak belirlenmiş. Ürünün ödemesi, Trumore uygulamasında yer alan e-Cüzdan üzerinden gerçekleştiriliyor.

Tek faz 7,4 KW güce ulaşabilen ve ev prizlerine göre daha hızlı şarj etme imkânı tanıdığı söylenen cihaz, evinizdeki veya iş yerinizdeki otoparklara kurulabilecek. Ünitenin RFID kartlarıyla birlikte geldiğini de ekleyelim.

Togg’un şarj ünitesi Vestel tarafından üretildi. Dolubatarya’nın aktardığına göre Vestel, bu cihazı EVC04 ismiyle satıyor. Cihazın yurt dışında ise 400 euro (13 bin 113 TL) civarında satıldığı belirtiliyor.

Togg, T10X fiyatlarında güncellemeye gitmişti:

T10X’in 2024 sipariş dönemi hakkında bilgi için: