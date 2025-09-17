Togg T10F'in nasıl üretildiğini gösteren video paylaşıldı

Togg, yeni fastback sedan modeli T10F'in heyecan verici üretim sürecini gösteren bir video yayınladı. Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde çekilen görüntüler, yerli otomobilin modern ve yüksek otomasyonlu üretim sürecini gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin vizyon projesi Togg, SUV modeli T10X'in ardından şimdi de yeni fastback sedan modeli T10F ile gündemde. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla T10F'in üretim sürecini gösteren bir video yayınladı. Video, Bursa Gemlik'te bulunan Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki üretim hattının modernliğini ve otomasyon seviyesini gözler önüne seriyor. Robotların yoğun kullanımı, üretimdeki hassasiyet ve verimliliği vurgularken, Togg'un küresel standartlarda bir üretim yaptığını kanıtlıyor.

Görüntülerde, T10F'in gövde yapısının oluşturulmasından, hassas boyama işlemlerine, motor ve iç mekan montajından detaylı kalite kontrol aşamalarına kadar birçok üretim süreci yer alıyor. Bu detaylı video, Togg'un üretimdeki şeffaflığını ve kaliteye verdiği önemi ortaya koyuyor. Togg T10F, sadece bir otomobil olmanın ötesinde, Türkiye'nin teknoloji ve sanayi alanındaki ilerlemesinin bir simgesi olarak görülüyor.

Togg T10F, bu hafta itibarıyla ülkemizde ön siparişe açılmış durumda. Bu video, otomobilin potansiyel alıcıları ve uluslararası pazarlar için de güçlü bir tanıtım niteliği taşıyor. Togg, bu tür paylaşımlarla hem yerli üretimin gücünü vurguluyor hem de geleceğin mobilite çözümlerini şekillendirme misyonunu sürdürüyor.