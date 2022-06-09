Tosuncuk'tan Çiftlik Bank Savunması: Ben Değil, BDDK Kusurlu

Dolandırıcılık davasının yanı sıra Çiftlik Bank ismi nedeniyle de farklı bir davada da yer alan Aydın kardeşler, bugün yeniden mahkemeye çıktı. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, mahkemede bazı dikkat çekici ifadelere yer verdi.

Çiftlik Bank ile Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından birine imza atan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, bugün yeniden mahkeme salonunda yer aldı. Aydın’ın mahkeme salonunda yer aldığı dava ise dolandırıcılık suçlarıyla ilişkili suçlardan değil, kuruluşun adındaki ‘Bank’ ifadesinin izinsiz kullanılması gerekçesiyle açılan davaydı.

Kardeşi Fatih Aydın ile mahkeme salonunda Mehmet Aydın, SEGBİS ile katıldıkları duruşmada dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatının da hazır bulunduğu davada Aydın, savunmasında sıradan bir vatandaş olarak patent başvurusu yaptığını öne sürdü.

“Kusurlu olan BDDK’nın kendisidir”

Mehmet Aydın, mahkeme salonunda suçlamalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Tabelalarımı oluşturdum. Tabelaları asmadan önce belediyelerden izin aldım. Türkiye'de 160 tane şarküteri bayiliği açıldı. Bunlar da belediyelerden izin alarak tabelalarını astılar. Ne zamanki hakkımızda kötü haberler çıkmaya başladı o zaman sorun oluşturdu. Sanki ilk defa asıyormuşuz gibi konuşuldu. Bizim de başımız yanmasın gibi düşünülerek zorlama bir dava açıldı. Burada kusurlu olan BDDK'nın kendisidir. Çünkü BDDK'nin buna izin vermemesi gerekir. Resmi izinlerimi aldım, sorumlu değilim.”

“Para toplamadık, oyun hizmetleri satışı yaptık”

Hakimin “Sen diğer dosyada yargılanıyorsun, orada para toplamadın mı?” sorusunu cevaplayan Tosun, şu ifadeleri kullandı:

“Oradaki işlemlerimiz ticari işlem. Para toplama sayılmaz. Oyun hizmetleri satışı yaptık, karşılığında fatura kestik. Para toplama değildir. Bu aşamada beraatimi talep ediyorum.”

“Bizi neyle suçluyorlar anlamadım”

Fatih Aydın, duruşmada “Bizi neyle suçluyorlar anlamadım.” ifadesini kullanırken Mehmet Aydın ise bir sonraki duruşmaya katılmak istemediğini belirtti. Fatih Aydın’sa Mehmet Aydın’ın bu sözlerinin ardından “Ben katılacağım, merak ediyorum bu işleri” ifadesini kullandı.

Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın, ilgili kurumlardan izin almadan ‘Bank’ kelimesini yetkili oldukları şirketlerin tanıtımlarında kullandıkları gerekçesiyle ‘Bankacılık Kanunu’na muhalefet’ suçundan üçer yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor..

Mahkeme Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dava dosyasının ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne yazılan müzekkerenin mahkemelerine ulaşmadığını belirterek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.